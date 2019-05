Roger Rojas sobre su futuro: "Ha habido acercamientos de varios clubes"

Roger Fabricio Rojas Lazo está en suelo hondureño de vacaciones luego de terminar su temporada con el Alajuelense de Costa Rica, equipo en el que solo le quedan seis meses de contrato.

"No se me han acercado, no me han dicho nada, estoy tranquilo, dejando todo a Dios, si sale una oportunidad mejor, bienvenido sea, si no, estamos bien en Costa Rica", empezó diciendo el delantero catracho.

Rojas acepta que han preguntado por él, pero que hasta el momento no ha llegado ningún equipo con una oferta formal.

"No voy a mentir, me gustaría estar en una mejor liga, no lo voy a negar, es bonito sentir que haya varios equipos interesado en uno, me gustaría jugar una Copa Libertadores, Sudamericana, esperemos que se la opción seria", expresó.

También aceptó que desea salir, aunque cree sentirse bien en el Alajuelense. "Decir cómodo, bueno, me siento contento con el fútbol, me ha ido bien individualmente, colectivamente estamos pendientes, el equipo me tiene confianza", también habló sobre cómo la pasa Rubilio Castillo en el Saprissa. "El tema de Rubilio, él ha sido prudente, cuando lo meten trata de aportar lo mejor, es de tener paciencia".

Roger Rojas cree que entrará en la lista de Fabián Coito para la Copa Oro. "Tengo fe de que mi nombre está ahí, el profe ha visto los partidos, los goles, los delanteros vivimos de eso, estoy seguro de que podemos estar en la Copa Oro".

Y siguió. "Ahorita paso un momento con confianza, hacer 37 goles en el años es bueno, hemos ayudado con tantos, tenemos la opción de estar en la Copa Oro, existe la posibilidad".

Respecto al futuro de sus compañeros hondureños, Alex López, Luis Garrido y Henry Figueroa. "Ellos tienen contrato, están bien en el equipo, si sale una mejor opción se podrán ir, espero que se les abran muchas puertas, Figueroa cerró muy bien, con eso se ganó el respeto de la gente".

Roger siguió con el tema de su futuro. "Yo tengo seis meses de contrato, en diciembre se me vence, sí ha habido acercamientos de varios clubes, hasta que no sea seria, no diré que están interesados, son clubes de afuera, yo no creo en eso, en el primer torneo anoté 20 goles, me ofrecieron en mil lados y no me fui de la Liga".

"Hay ofertas, pero no hay un equipo que le ha llegado a la Liga que diga que me quiere", dijo.

Sobre su paso por el Alajuelense. "En corto tiempo me he ganado a una afición muy exigente, eso significa mucho, los goles llegaron, eso me ha ayudado".

Y cerró. "Legalmente puedo negociar, mi intención es de salir de la Liga por la puerta de enfrente, no quiero ser malagradecido, ojalá todo salga de la mejor manera".