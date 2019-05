Policía Nacional explica por qué lanzó gas lacrimógeno en el estadio Nacional

Lamentables hechos se registraron al término del Olimpia-Upnfm de esta tarde y es que tras finalizar el encuentro, elementos de la Policía Nacional lanzaron bombas lacrimógenas a las graderías del Nacional.

Esto provocó un caos y muchas personas afectadas. De hecho, fue tanto el caos que un grupo de aficionados del Olimpia quemó un automotor de la Policía en forma de protesta por lo sucedido.

Tras lo ocurrido, Diez conversó con el Comisionado Jair Meza, portavoz de Secetaría de Seguridad y brindó la postura de la institución luego de estos lamentables hechos.

“La situación se dio en uno de los portones al momento de terminar el partido. Miembros de la barra de Olimpia empezó a golpear uno de los portones, en ese momento se usó el gas como método disuasivo, otros miembros de la barra se cruzó con una de las patrullas y al verla, bajaron al conductor, lo golpearon y prendieron fuego a la patrulla. En este caso Olimpia era el local y la gente era de Olimpia. Parte de la barra empezó a ocasionar los daños en el portón 9”.

¿Por qué se usa tanto el gas lacrimógeno en los estadios?, fue una de las interrogantes que se le hizo, a lo que él respondió: “Todo inicia por el comportamiento del público, si hubiese un mejor comportamiento no habría necesidad de ello. Nosotros usamos nuestros recursos con la idea de causar no tanto impacto y que no se den más situaciones que podamos lamentar”.

Y abonó: “Mire por ejemplo ayer cuando el bus de Motagua ingresaba, la barra quería agredir y es ahí donde se tiene que disuadir. El gas no es la primera opción, hay otras opciones antes y como última opción se toman estas medidas, se lamenta la situación que se da. El comportamiento de la afición da como resultado este tipo de incidente y más en un partido como el de hoy donde no había necesidad”.

El comisionado Meza terminó negando que la Policía usó gas por gritos de carácter político en el recinto capitalino.