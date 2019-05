Diego Vázquez: “Nunca somos víctimas, somos ganadores y los actuales campeones”

Motagua comenzó a prepararse para la final del Clausura ante Olimpia y efectuó esta tarde un regenerativo. Los monarcas nacionales llegaron a su sexta final consecutiva y novena en liga bajo el mando de Diego Vázquez.

El DT azul conversó con los medios y declaró previo a los trabajos: “Hacemos regenerativo, preparando la semana de la final. Está el condimento de una final, tratar de disfrutar los momentos porque pasa todo muy rápido, hay que tratar de disfrutar el recorrido”.

Antes de hablar de la final, Vázquez recuerda lo sucedido en la semifinal y espera que estos duelos ante Olimpia sean muy diferentes.

“En el Yankel fue un partido con una carga de adrenalina muy particular con lo que se vivió dentro y fuera de la cancha. Los que impartieron justicia fueron permisivos, ya estamos pensando en la final. ¿Por qué Rebollar los dejó jugar si no había mucha seguridad?, si nosotros nos retiramos después dicen que ponemos excusa o que teníamos miedo. Espero que el comisario levante un acta, Rebollar justifica al árbitro por el exceso de violencia, si no hay seguridad para el partido hay que retirarse, no se debe poner en peligro a la gente”.

Y agregó en torno al mismo tema: “Te puedo dar una opinión sobre el entorno y lo que veo. Nadie quiere la violencia, poner veneno, Moreira que tiene cinco puntos en la cabeza. Los que imparten justicia no lo hacen de buena manera”.

Sin quitar el dedo del renglón, el argentino manifestó nuevamente que Melissa Pastrana bajó su nivel en los últimos partidos y que tuvo varios errores.

“Yo ya dije lo que pienso, no es de género. Ha cometido errores y bueno es mi criterio, en el clásico anterior se equivocó de manera grosera, son errores muy marcados y con la UPN un penal en Choluteca, no ha tenido el mejor de los rendimientos”.

Hablando de Olimpia, Vázquez dio mérito por el gran torneo que han tenido, pero les recuerda que los actuales campeones son sus dirigidos. “Tienen mérito igual que los jugadores nuestros, por algo están en una nueva final. Nosotros llegamos bien a esta final, nosotros nunca somos víctimas, somos ganadores y los actuales campeones. Claro que respetamos al rival. Que los que impartan justicia le hagan honor a esa palabra”.

En cuanto a la comparación de esta final con todas las que ha disputado, dijo: “Tiene condimentos positivos y nosotros somos muy fuertes en esta instancia, volvemos a una final y sabemos jugar estos partidos. Hay que estar muy atentos y así identificar las virtudes y defectos que tiene el rival, sin duda que están los equipos que hicieron mejor las cosas. Nosotros somos los actuales campeones y vamos a intentar retener la copa, ahora es otro momento y esperemos hacerlo bien”.

Y terminó diciendo: “Todas las finales son diferentes, disfrutarla de la mejor manera posible. Que no sea una guerra como lo fue ahora con Marathón, que se desarrolle un partido normal. Nosotros ni siquiera respondimos, si te atacan lógicamente que te defendés, si te tiran una granada vamos a responder”.

VER FACEBOOK LIVE DE DIEZ EN ENTREVISTA A DIEGO VÁZQUEZ: