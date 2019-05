Hugo Caballero es castigado con tres partidos por agresión a utilero

El defensor Denil Maldonado se pierde con Motagua la final de ida ante Olimpia después que la Comisión de Disciplina del Norte dejó sin efecto la solicitud del club capitalino quien apeló para que se le retirará la segunda papeleta amarilla que el árbitro Óscar Moncada le mostró ante Marathón y que le costó la tarjeta roja.

El presidente de dicho entre, Mario García, explicó la razón por el cual no lo habilitaron: "A juicio de esta comisión el video presentado por Motagua no despeja las dudas de la existencia de un error manifiesto proveniente de un error arbitral tal como lo indica el artículo 101", afirmó García.

Además se ha sancionado al preparador de arqueros Hugo Caballero con tres partidos por la violenta agresión a un utilero de Marathón quien previamente había lanzado una bolsa con agua a Diego Vázquez.

Al utilero verdolaga Bayron Bardales lo castigaron con cuatro partidos por "conducta violenta, provocar e irse a golpes con Hugo Caballero".

Jorge Pachecho y Julio Cálix, fisioterapeuta y utilero de Motagua, fueron castigados también con un partido cada uno.

La Comisión de Disciplina tampoco decidió castigar al estadio de Marathón por los enfrentamientos previo al partido entre la Policía Nacional y la barra verdolaga, solamente aplicó una multa de 15 mil lempiras por actitud impropia de sus aficionados con el lanzamiento de agua, cervezas y otros objetos a miembros de los azules en el terreno de juego

Dejó sin efecto el reclamo de Motagua quien denunció que Marathón echó "veneno" al camerino.

"Había cierta situación sobre el olor veneno, pero la misma no era para que se diera a la exageración porque antes de iniciarse el partido, Motagua se cambió fuera de los camerinos porque dicen que soportaban el olor a veneno, pero cuándo ganan el partido ¿dónde celebra Motagua? En el camerino que antes del partido decían no soportaban y no creo en 90 minutos esa situación tóxica se vaya a quitar".