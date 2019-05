Sara Carbonero es diagnosticada con un tumor maligno en los ovarios

La periodista española Sara Carbonero informó este martes, a través de una larga publicación en las redes sociales, que ha sido sido diagnosticado con un tumor maligno en un ovario.

La española ya ha sido intervenida sobre este mal y está a la espera de mejorar.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

