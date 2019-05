Elías Burbara anuncia cambio generacional en Real España con la llegada de Hernán Medford

Tras los fracasos obtenidos en campeonatos anteriores y la ausencia de protagonismo en el fútbol internacional, grandes cambios se avecinan en Real España según lo anunciado por el presidente Elías Burbara.

El mensaje de Wilfredo Barahona por el nuevo técnico del Real España

La nueva planificación de la Máquina inició con la selección del nuevo entrenador. Hernán Medford regresa a tomar las riendas del cuadro catedrático para empezar con una variación generacional ante la necesidad de un equipo sediento de títulos.

"Desde hace un par de semana comenzamos con el scouteo de técnicos. Dentro de todos los candidatos vimos en (Hernán) Medford el indicado en tomar las riendas. Es un técnico de la casa y no podemos discutir los logros de alguien que puede acoplarse a la identidad y a la línea que hemos llevado en Real España", contó el jerarca catedrático al programa radial Panorama Deportivo.

El dirigente españolista admitió que sostuvo pláticas con varios técnicos nacionales pero que se decantaron por el costarricense.

"Habían hondureños de primer nivel, de bajo nivel para hacer proyectos de reservas y para todo tipo. Al final, Hernán combinó todos esos argumentos".

Todavía está la incógnita sobre quién será el segundo asistente. Además de Mauricio Solís, el Pelícano contará con otro colaborador para ayudarlo a lograr los objetivos. En la retina de la afición siempre está el añoro de ver a Claudio Cardozo y a Julio "Palomo" Rodríguez dirigiendo al club. Sin embargo, Burbara descartó esa posibilidad.



"No hemos tocado el tema de quién será el segundo asistente pero será alguien que esté actualmente en el plantel, no veo a nadie nuevo llegando. Emilson Soto y Luis Ordóñez creo que serán los indicados para cubrir ese puesto."



El objetivo trazado en los altos mandos de la realeza no varía y lo que quieren son títulos. Es por eso que en el contrato del estratega tico hay un inciso que ampliaría la duración del mismo.

"Si bien el documento dice un año, siempre hay cláusulas de renovación y rescisión. Hay una cláusula de renovación automática que si él cumple los objetivos trazados podría renovar. Cualquier instancia donde podamos tener competencia internacional es buen motivo de renovación."

Pese a que la plantilla que disputó los torneos anteriores tiene una media de edad de 26 años, Elías es consciente que algunos jugadores ya habrían cumplido su ciclo con el pasar del tiempo. El mandamás aurinegro afirmó que tendrán que ver hacia los pilares de la institución para recuperar la esencia del equipo.

"No podemos obviar que hay una camada de jugadores, seis jugadores que están en Polonia representando a Real España, otros están en la final de las reservas. Empezaremos a ver hacia abajo y no hacia lo que tenemos."

La pretemporada de la Máquina está calendarizada para comenzar el próximo 10 de junio con los futbolistas que no recibirán el llamado a la Selección Nacional para la Copa Oro 2019. Además, Hernán Medford llegaría un día antes al país para su presentación.