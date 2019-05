Pedro Atala: “Melissa Pastrana en los últimos partidos se ha equivocado a favor de Olimpia”

Pedro Atala, uno de los presidentes de Motagua junto a Eduardo Atala, opinó sobre la posibilidad de nombrar a Melissa Pastrana como árbitro para la final de ida antes de marcharse a Francia para el Mundial femenino.

El jerarca consideró que ella no era la indicada para estar en este cotejo del domingo y aseveró que se ha equivocado a favor de Olimpia en los últimos juegos que le ha pitado.

“Nosotros no tenemos la capacidad de poder nombrar árbitros, la Comisión de Arbitraje ya tiene definido a quién poner, a mí me parece que está muy tierna, verde, en los últimos partidos se ha equivocado a favor de Olimpia y eso la marca. Tiene capacidad porque ha pitado incluso en partidos de descenso”.

Recordar que ella fue la central en el clásico capitalino de la segunda vuelta y en ese momento la dirigencia azul la criticó por aquel polémico penal de Omar Elvir, además del trabajo hecho en el Upnfm-Olimpia en Choluteca donde los Lobos también se quejaron.

“Diego hizo una propuesta que entre ambos equipos escogieran al árbitro entre cinco o seis de los mejores y hacer una rifa, la comisión de arbitraje ya sabe al árbitro que va a poner”.

En torno al cotejo del domingo, Atala mencionó que esperan un ambiente tranquilo y donde ambas escuadras no generen polémica en la previa.

“Olimpia y Motagua tenemos dos entrenadores respetables y ambas directivas tienen un pacto de paz, somos gente que hemos dado toda nuestra vida al fútbol, la instrucción a los futbolistas es colaborar con el árbitro”.

Terminando la intervención, el presidente azul habló sobre el castigo a Denil Maldonado. “No vamos a llorar por la determinación de la Comisión Regional de Disciplina de Norte de no quitar una amarilla a Denil Maldonado, pero sí extraña que no midan con la misma vara, varios futbolistas de Marathón se dedicaron a pegar patadas y no pasó nada, tenemos un plantel amplio y seguro supliremos bien esa baja”.