Carlos Will sobre el azúcar y la sal de Motagua: "Eso es para cocinar"

Carlos Will Mejía, uno de los delanteros con mayor experiencia del plantel del Olimpia, habló previo a la final de ida ante el Motagua.

El atacante de 35 años de edad acepta del buen momento que viven los azules, pero destaca lo que ellos han venido haciendo.

"El fútbol da revanchas, nos volvemos a encontrar en una final, contra un Motagua que ha venido haciendo bien las cosas, por algo tiene varias finales seguidas, esta es la segunda de nosotros. Estas es una nueva oportunidad, podría ser una revancha, hay una nueva etapa, nosotros con un nuevo plantel", empezó diciendo.

Mejía tenía la racha de final jugada, misma ganada, pero Motagua le cortó dicha marca. "No me recuerden eso, ahí se me acabó eso, aquí estoy en una final más, primero disfrutarla y luego ganarla".

Habló del buen momento del equipo de Manuel Keosseián. "Este Olimpia en la segunda vuelta tuvo un repunte importante, cerró las semifinales de una manera impresionante, eso da la pauta de que por fin no tendremos una final tan cerrada".

Sobre la final ante Motagua, su eterno rival. "Son partidos lindos, son buenos clásicos, Motagua viene en buen nivel, nosotros también, el beneficiado es el espectador"



"El equipo viene bien, Motagua también, ya no es casualidad lo que hace el profe Diego, es un entrenador de cuidado", dijo.

Respecto al arbitraje del fútbol hondureño. "Motagua con méritos propios está en la final, vienen bien, siempre uno se queja, en este momento hay que dejar que el árbitro haga su trabajo".

Carlos Will ve con buenos ojos si deciden poner a Melissa Pastrana en la final. "El sexo no define la capacidad de una persona, las mujeres dirigen grandes empresas no van a dirigir un partido".

¿La sal y el azúcar no les afecta?

Eso es para cocinar, hombe, cada quien tiene sus costumbres, me ha gustado ser respetuoso en las creencias, al final todos creemos, yo tengo las mías.