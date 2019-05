Papá de Benguché lo busca y le pide perdón: “Siempre lo he llevado en mi corazón"

Hace 23 años el universo vio nacer al futbolista hondureño que milita en el Olimpia Jorge Benguché… hace 19 años fue la última vez que miró a su papá en persona…, y desde hace al menos nueve meses su relación de padre e hijo se rompió como un vaso de cristal.

Pero aún en el ocaso más oscuro queda una puerta abierta de su progenitor, el exfutbolista Renán Benguché, quien con signos de alegría y sentimientos encontrados busca reponer el tiempo perdido, conseguir el perdón de su vástago y construir una nueva etapa en el hermoso pasaje de la vida.

La historia de Renán y Jorge está escrita con estiletes que han causado llanto y dolor que hoy lo tienen alejado del uno al otro.

Hace al menos dos décadas Renán tuvo que emigrar a los Estados Unidos tras una lesión que lo alejó del fútbol, ahora vive de la construcción. En ese momento fue la última vez que compartió con la nueva promesa del fútbol hondureño, a partir de allí no se han vuelto a ver debido a un conflicto familiar. Su única comunicación ha sido a través de su hermano menor, Maynor Benguché.

Benguché durante su infancia en el colegio en Tegucigalpa junto a uno de sus compañeros.

“El distanciamiento que hemos tenido ha sido a raíz de una discusión, quizá a él no le gustó, a nadie le gusta que traten mal a su mamá (expareja Kenia Ramírez), pero son cosas de adultos, cada uno tiene su historia y sus problemas”, dice mientras se termina de acomodar en el sillón después de cenar.

“En su momento traté de decírselo a él, pero no le gustó. Yo no tengo resentimientos ni desamor hacia Jorge, siempre lo he querido y llevado en mi corazón. Cuando él estime que sea conveniente, espero que se pueda arreglar”, detalló a DIEZ desde New Orleans, estado en donde reside.

Otro de los temas que ha privado su búsqueda y reencontrarse ha sido la imposibilidad de Renán de salir de Estados Unidos, puesto que no cuenta con los documentos legales (visa), pero en lo demás dice que “hemos tenido una situación compleja, quizá de resentimiento de parte de él. Yo siento un amor grande y respeto por él”, soltó.

Y agregó: “Han sido una serie de circunstancias, quizá por ambas partes no han existido esas ganas de ambos, se guarda esa situación de quién tiene la razón y nadie quiere ceder. Lo único que quiero decir es que la vida continúa y el fútbol pasa, las personas quedamos”.

En el fondo entre signos de llanto y perdón, aquel que en su momento fue ídolo del Victoria (1992-2001) en la Liga Nacional admite en el día del cumpleaños de su hijo que “me gustaría hacer las paces, sería espectacular. En lo personal si yo consintiera que me he equivocado o faltarle el respeto con él, me disculparía, pero el problema no fue con él”.

Ante ello añade que “el hecho de que las cosas le estén saliendo bien en el fútbol, me alegra mucho. De todo corazón le deseo lo mejor de los éxitos, que todo le siga saliendo como hasta ahora y que siga con ese toque de humildad y entrega que le ha caracterizado, además de mantener esa disciplina que lo ha llevado a la cúspide. Hoy le puedo decir que las puertas y mis brazos estarán abiertos para cuando él crea que me necesita, acá estaré”.

Jorge Benguché es el actual goleador del Torneo Clausura 2019 con el Olimpia (13), además fue artífice en la clasificación a la final con sus cinco anotaciones ante UPNFM (juegos de ida y vuelta). Tras ello fue tomado en cuenta en la lista preliminar de Fabián Coito de cara a la Copa Oro 2019 con Honduras. Si la ruta de la vida así lo establece, podrá reencontrarse con su padre nuevamente, arreglar sus indiferencias y vivir una vida plena.