Mundial Polonia 2019: Todo lo que debes saber del campeonato juvenil

El Mundial Sub-20 de Polonia será la edición número 22 del torneo realizado por la FIFA y dará inició este jueves 23 de mayo y finalizará el 15 de junio.



Un total de 24 equipos serán los que participen en este campeonato y están distribuidos en seis grupos. Honduras se encuentra en el grupo C, junto a Nueva Zelanda-Noruega y Uruguay.



El partido inicial será entre Italia y México a las 10:00 de la mañana, hora hondureña y también Tahití y Senegal se enfrentan el mismo horario.



El anfitrión Polonia lo hace siempre este jueves ante Colombia a la 12:30 de tarde hora catracha. Por su parte Honduras debutará el viernes ante Nueva Zelanda a las 10:00 de la mañana.



El torneo cuenta con seis ciudades que serán las sedes: Gdynia, Lodz, Bielsko-Biala, Lublin, Tychy y Bydgoszcz.



Participantes :



Grupo A: Colombia - Polonia - Senegal - Tahití

Grupo B: Ecuador - Italia - Japón - México

Grupo C: Honduras - Nueva Zelanda - Noruega - Uruguay

Grupo D: Nigeria - Qatar - Ucrania - Estados Unidos

Grupo E: Francia - Mali - Panamá Arabia Saudí

Grupo F: Argentina - Corea del Sur - Portugal - Sudáfrica



Los más ganadores



El torneo internacional de selecciones de jugadores menores de 20 años surgió en 1977 y solamente cuatro equipos ha sido los ganadores de este certamen.



Argentina - 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

Brasil - 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

Portugal - 2 (1989, 1991)

Serbia - 2 (1987, 2015)







Ganadores del Balón de Oro



De los 21 ganadores del Balón de Oro, muy pocos son los que han destacado posteriormente en sus carreras profesionales después del mundial sub-20. Entre los más conocidos están:



Diego Maradona (1979), Seydou Keita (1999) Javier Saviola (2001), Lionel Messi (2005) y Sergio Agüero (2007) Paul Pogba (2013).







Bicamepones



Desde que surgió el torneo solamente dos selecciones ha salido bicampeonas del torneo. Argentina en dos ocasiones 1995/1997 y 2005/2007. Agüero es el único jugador albiceleste que fue también bicampeon.



El otro es Portugal en 1989 y 1991. Los portugueses Fernando Brassard y Joao Viera son los únicos futbolistas que se coronaron en dos oportunidades con los lusos.







Máximos goleadores.



Javier Saviola es el goleador histórico de los mundiales sub-20 con 11 tantos en en la edición de Argentina 2001. El segundo es Adaílton de Brasil quien marcó 10 goles en Malasia 1997.







Campeones en la mayor



Solo 14 jugadores lograron quedar campeones sub-20 y en mundiales mayores. Diego Maradona es el único argentino que lo logró en 1979 y 1986. El más reciente es Paul Pogba en 2013 y 2018 con Francia. También, César Luis Menotti conquistó ambos torneos pero como entrenador en 1978 y 1979.







Mayor Asistencia



La final entre Portugal y Brasil en 1991 fue el partido en el que más espectadores se hicieron presentes. Un total de 127 mil personas asistieron al encuentro donde los Lusos se coronaron campeones en la tanda de penales por 4-2.



País con más participación



Brasil es la selección que más veces ha participado en el torneo con 18 oportunidades. Luego le siguen, Argentina, Australia, México España y Estados Unidos con 15. Honduras lo ha hecho en siete ocasiones.



El gol más rápido



Monday Odiaka es el jugador en convertir en gol más rápido en un Mundial sub-20. Tan solo 14 segundos tardó el nigeriano en un marcarle a Canadá en 1985.