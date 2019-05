Diego Vázquez: "Gestionar el éxito es complicado, hay que armonizar muchos egos"

Sus cinco años como entrenador de Motagua han dejado al club cuatro títulos de Liga y uno de Supercopa, además un total de 10 finales disputadas y una que está próxima a disputarse con Olimpia en el Torneo Clausura 2019.

El argentino Diego Vázquez se ha convertido en el técnico con el proceso más largo en Honduras y hoy en una entrevista brindada al programa "Más que Fútbol", la "Barbie" habla sobre este largo camino con el club azul y afirma que lo mas difícil, pero que ha sido clave ha sido la capacidad de "gestionar el éxito porque hay que armonizar muchos egos".

También se refirió a la final que comenzará a disputarse el domingo a las 4:00 PM en el Nacional afirmando que este Olimpia es igual de difícil al que enfrentó hace seis meses más allá de que los albos hayan sido más sólidos este torneo y con más puntos al final de las vueltas.

Barras de Olimpia y Motagua entrarán a la final

¿Cómo palpita la semana antes del primer partido de final?

Disfrutando el camino, esto tiene un vértigo impresionante, trato de disfrutar los momentos y cada minuto de entrenamiento. Tenemos toda la responsabildad y estamos trabajando para intentar hacer un buen partido el domingo.

¿Tiene algo de diferente esta final o ya se acostumbró a ellas?

Nunca te acostumbras a esto. Cuesta mucho ganar un partido y llegar a las finales, todo cuesta, son todas diferentes porque son momentos distintos igual que los jugadores, el rival y el técnico al que enfrentas, trato que la competencia sea con nosotros mismos y estar bien.

¿Cuáles han sido las claves de Diego Vázquez para esta gestión sea muy regular durante cinco años?

Gestionar el éxito es complicado porque hay que armonizar muchos egos, tratar siempre de tener la motivación y de seguir queriendo más. Los jugadores lo han entendido bien, cada uno ha ido cumpliendo su rol y saben que somos privilegiados de estar en uno de los mejores clubes de este país, no es sencillo estar en Motagua y trato de transmitir eso, pero es trabajo de todos, del cuerpo técnico, directivos y futbolistas, pero lo principal es querer ser mejor cada día y tener esas ganas de superarse, pero es de verdad sentir esas ganas y no decirlo de la boca para afuera, sino trabajarlo con esa realidad.

Cuando llegué había muchos detalles que no estaban ordenados, pero de a poco en conjunto con los directivos los hemos ido ordenando y mejorando.

Era muy común hace unos años decir 'fuera Diego' en el estadio, pero la directiva tuvo ese aguante.

Los procesos están respaldados por los resultados, no existen procesos sin resultados y lo que decís de los que en algún momento gritaron (Fuera Diego) en ese momento estábamos terceros en el campeonato, en resultados siempre hemos estado arriba, pero no hay en el mundo un proceso que no tenga resultados, lo entiendo de esa manera.

A Marcelo Estigarribia le costó adaptarse, pero una vez agarró ritmo se ha convertido en inamovible en su equipo.

Fue mejorando, pero es lo normal de los extranjeros que llegan a este país que se adaptan al entorno, a los compañeros, al fútbol nuevo, no es fácil, este fútbol es competitivo, él se encontró con todo eso, pero poco a poco se ha ido adaptando. Es un chico joven (24 años) tiene mucho por dar, posee buenas condiciones y un margen para seguir creciendo.

Precios de boletería para el Motagua-Olimpia

¿Este Olimpia es mejor al que enfrentó hace seis meses en la final?

En aquel momento era un equipo importante que llegó a la final. Nosotros ganamos el campeonato, pero enfrentamos a un Olimpia con buenos jugadores igual que ahora.

Son momentos diferentes, no te puedo decir si es mejor, en aquel torneo en la primera vuelta perdimos, en este campeonato no, de hecho el primer clásico de este torneo hicimos un gran partido y estuvimos cerca de ganarlo porque fuimos superiores.

En este torneo llegan con más puntos, pero los duelos entre nosotros han sido muy parejos.

¿Por qué se ha vuelto tan normal en los discursos de los técnicos el tema de los árbitros cuando debería ser algo secundario?

¿A vos te parece que debería ser secundario? No debería serlo. Si vos viste esta semifinal con Marathón, si hubiese habido un árbitro que impartiera justicia como se debe, expulsan a dos jugadores en Tegucigalpa y a Bryan Barrios en San Pedro Sula. Nosotros ganamos la llave por mucho más margen que dos goles.

En el clásico capitalino anterior, que lo dirigió Melissa Pastrana, y son cosas que las digo porque es normal, pero nos afectó claramente. En este caso no es por género ni nada por el estilo, sino porque no tiene experiencia, solo tiene un clásico y en mi opinión no tiene para dirigir una final.

Pero la violencia que hubo en esta semifinal con Marathón no fue normal, expulsiones claras en los dos partidos, incluso en San Pedro Sula hubo sangre, le hicieron cinco puntos se sutura a Moreira y no hubo ni amarilla.

¿Qué es prioridad en esta primera final tener el arco en cero o ir por el primer gol?

Tenemos que estar atento a todos.