Carlos Tábora: "Honduras tiene debilidades, pero también mucho talento"

Ilusionado y concentrado. Así se encuentra Carlos Ramón Tábora, técnico de la Sub-20 de Honduras, previo a su debut ante Nueva Zelanda en el Mundial de Polonia.

Mundial Sub-20: 19 mundialistas hondureños que pintaron para figuras y se perdieron

El técnico de la Bicolor habló con DIEZ del rival, del objetivo que se ha trazado y brindó los nombres de algunos jugadores que serán titulares este viernes.

A pocas horas para el debut de Honduras en el Mundial de Polonia, ¿qué le preocupa?

El grupo y cuerpo técnico estamos ya con esas sensaciones que depara una competencia de tal naturaleza. Siempre hay preocupaciones que no son mayores y que no podamos contrarrestar. Por nuestra cultura e idiosincrasia es que podamos llegar concentrados y estar conectados desde que inicie el juego. Quizá allí podría fijar un poco el tema de inseguridad y preocupación, que no entremos en la confianza y seguridad. Pero el grupo está conectado, consciente y con la tranquilidad del trabajo que se ha hecho.

¿Los amistosos le brindaron los objetivos que se había trazado?

Han sido importantes, te permiten saber qué jugador puede llegar con mayor madurez y nivel de concentración y planificación que vamos a desarrollar en el primer compromiso. Estamos tranquilos y contentos por lo que se ha desarrollado y tenido aquí en Europa.

¿Llegan completos, no hay lesiones para este primer juego?

Estamos bien, algunos llegaron con algunas molestias producto del viaje. Algunas fricciones en algunos de los juegos, el caso de (Cristian) Cálix, que no lo tuvimos completo para Argentina. Apenas hizo unos 15 minutos para valorarle su juego y recuperación, pero ya está bien y estamos en óptimas condiciones, creyendo y sintiendo que esta puede ser una competición donde los desafíos para nuestra nación se puedan concretar.

¿En qué porcentaje de preparación de lo que quería llega la Selección?

En un porcentaje óptimo, sería mentiroso dar un número, pero estamos bien. Las exigencias son extremas por el tipo de preparación que hemos tenido. Estamos seguros, conscientes de lo que tenemos, confiamos que son capaces de lograr cosas en esta competición, ya nos lo reflejó los amistosos, incluso ante Argentina donde en el primer tiempo perdíamos 2-0, hicimos correcciones y las cosas se equilibraron, un segundo tiempo donde quedamos 1-1.

¿Ya tiene su once inicial?

Sí, tenemos una claridad al respecto, pero no quiero entrar en detalles, quizá le pueda dar algunos nombres como (Wesly) Decas, Cálix, Josué Villafranca, (Jack) Baptiste, que pueden ser jugadores que van a estar en ese once.

¿De qué jugador de Nueva Zelanda deberá cuidarse Honduras?

Estamos tomando previsiones, no solo en el plano individual, también en lo colectivo. Su extremo izquierdo es muy habilidoso, de mucha dinámica y buen cambio de ritmo. Habrá algún cuidado al respecto, pero también ese juego vertical que buscan estar rápido en ataque a través de un pase largo. Hay muchos elementos, pero también debilidades que esperamos aprovechar.

¿Tiene con qué para conseguir ese ansiado pase a la siguiente ronda?

Hay mucho talento, eso es lo que nos tiene satisfechos, con un nivel de confianza que nos permita trasladarle al jugador que es un partido y que se sientan comprometidos con responsabilidades, que deben poner en manifiesto que esto es jugar al fútbol y jugarlo muy bien.

¿A quién le pide consejos en estos momentos Carlos Tábora?

(Suspira) En mi espacio del cuarto, cuando esto y solo, a Dios. Es el único que nos da esa paz y tranquilidad y es allí donde clamamos por la sabiduría y ese discernimiento para tomar decisiones correctas y sabias.

¿Qué le recalca a los jugadores previo al inicio del torneo?

Primero creamos un estado de empatía jugadores y cuerpo técnico, que la misma nos permita saber que tienen la confianza de desarrollarse a partir de su talento individual y colectivo. Hay mucho diálogo, también cuidamos situaciones formativas en lo personal. Recuerden su procedencia, formaciones en el hogar y clubes es diferente, nuestra responsabilidad es la homogeneidad.

¿Ha visto videos del rival, tiene jugadores importantes en Holanda y Suecia?

Es la ventaja de los países de habla inglesa que tienen facilidades de estar en fútbol de alto rendimiento por el idioma o descendencia. Esto les permite acelerar y crecer, vamos a jugar contra sus fortalezas. Por nuestro lado hay debilidades, pero también talento, un grupo de jugadores con deseos de mostrarse, competir y luchar.