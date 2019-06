El estremecedor audio de Emiliano Sala donde revela que no quería ir a Cardiff

Diario L'Equipe dio a conocer este jueves un audio de Whatsapp donde el ahora extinto Emiliano Sala no quería fichar por el Cardiff City de la Premier League.

Mediante una nota de voz, el argentino le comentó a uno de sus familiares como estaba su situación antes de sellar su pase por el club británico y mostraba su inconformidad. La conversación ocurrió dos semanas antes de su muerte.



“Anoche le envié un mensaje a Meissa (su representante) y el me llamó varias horas más tarde, hemos discutido y me contó que ayer por la noche, Franck Kita le envió un mensaje para llamarlo. Después le hablé y quieren venderme. Está la oferta del Cardiff hoy”.





“Ellos negociaron para ganar mucho dinero. Ellos quieren absolutamente que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí”, comentó el argentino.



Sala prefería que su agente buscará otra opción pero los dirigentes del Nantes ya tenían todo planeado para venderle al equipo inglés.



“Tratan por todos los medios de que me vaya. Yo no tengo miedo de ir ahí, yo he luchado durante toda mi carrera, irme a luchar ahí no me da miedo, al contrario, pero también digo que Meissa debe encontrarme cualquier cosa mejor de aquí al cierre del mercado”, aseguró Sala.



Además, Emiliano reveló en el audio que su relación con el presidente del Nantes, Franck Kita nunca fue tan buena: “Yo no quiero hablar con Kita (presidente del Nantes), porque no quiero enervarme, es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy quiere venderme a Cardiff porque hizo una súper negociación. Él va a recibir el dinero que quiere, quiere que me vaya y ni me preguntó. A él no le interesa nada más que el dinero”, finalizó.