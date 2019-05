Diego Vázquez atiza a la Comisión de Disciplina previo a la final: "Lo hacen para favorecer a un equipo"

Diego Vázquez, entrenador de Motagua, habló previo al partido de ida de la final ante Olimpia que se jugará este domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional.

Leer más: Motagua regaló autógrafos a su afición previo a la final ante Olimpia

El argentino volvió a hacer énfasis en la decisión de la Comisión de Disciplina quien no aceptó apelación del club azul para rebajar una tarjeta amarilla a su defensor Denil Maldonado.

"Estamos bien, Denil no va a jugar, pero hay otros chicos que vienen haciendo buen trabajo, seguramente algún detalle vamos a trabajar para hacer daño de las virtudes que tiene Olimpia", comenzó diciendo Diego.

Y siguió: "Puede ser que pegando primero tengamos el éxito final, lo hemos hecho en las finales anteriores, somos los actuales campeones, en los partidos particulares (entre ellos) empatamos los dos, este es un equipo maduro que sabe a lo que juega, superamos a Marathón que es un buen equipo".

Diego fue claro y pidió un deseo para este cotejo ante los blancos "Lo que pido es que haya juego limpio, eso no hubo la final pasada que habilitaron a Jonathán Paz y ahora no lo hicieron con Denil Maldonado, quiero una respuesta de eso, nadie dice nada, lo que si escucho es que ahora que nosotros lo pedimos está mal, todos son justificaciones", dijo molesto.

Y continúo "¿En qué lugar del mundo habilitan a un jugador en una final? Nosotros lo pedimos en una semifinal y tiene doble amarilla, a partir de ahí ya no hay justicia, vamos a jugar y prepararnos para todo".

Sobre el video que presentaron a al Comisión de Disciplina del Norte donde mostraban pruebas que consideran eran válidas para habilitar a Denil Maldonado, el argentino soltó un dardo.

"Me causa gracia, todos vimos la imagen que Denil no hizo nada, si lo hicieron la final pasada por qué ahora no, la respuesta es simple, lo hacen para favorecer a un equipo.

Sobre el nombramiento del árbitro para este juego, Vázquez agregó: "Vamos a ver a quién nombran, si es Melissa Pastrana pues tiene poca experiencia, ha dirigido un clásico y uno que otro partido y contra nosotros tuvo errores bien marcados, esperemos que a quien asignen imparta justicia que es lo que no tuvimos en esta semifinales contra Marathón.

Manuel Keosseián dijo que a él no le preocupaba a qué árbitro nombraran, le dio uno de los periodistas. "Yo estaría igual, así dejemos esto, si estuviera en ese lugar no me preocupo por nada".

Los jugadores de Motagua estuvieron compenetrados en el partido de la final ante Olimpia.

Ya se habla de Melissa Pastrana para la gran final, ¿Te preocupa por el penal que atajó Rougier en el partido de la segunda vuelta?

"No solo eso, la expulsión de Elmer Güity que era de fútbol australiano, además en semifinales el penal de Jonathan Paz en contra del jugador de la UPN, son muchas cosas y no lo digo por igualdad de género", cerró.