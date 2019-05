Duro testimonio de un UltraFiel: "Hubo un cruce de balas y ahí un hermano perdió la vida"

Un barra brava, miembro activo del a Ultra Fiel, nos cita en un lugar, al que hacen llamar "la sede" en algún punto de Tegucigalpa.

Por razones de seguridad, no revelaremos el nombre del barrista ni el lugar exacto en el que pactamos la entrevista.

Para llegar a ese punto hay que subir por al menos 65 gradas. Al final del callejón lo que sobresale una pared totalmente pintada con un león color azul (el logo viejo del Olimpia) y un mensaje en letras rojas, que reza: "No hay manicomio para esta locura".

La idea era poder conocer varios aspectos importantes en la vida de un miembro activo de la Ultra Fiel, la barra del Olimpia y que es considerada como la más grande Honduras y Centro América.

El barrista llega acompañado por otro miembro, pero este no decide hablar, simplemente acompañar la plática y afirmar con algunos gestos, todo lo que su "hermano" de barra, nos cuenta.

En la previa del juego de ida de la gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua, conocer este tipo de testimonios es clave, pues así podríamos entender toda esta pasión y locura desenfrenada de los hinchas, en este caso, de los merengues.

"Este es un sueño que se ha trae desde niño. Muchas veces por la cultura que se vive en las familias", comienza a decir el barrista.

Dice que su amor por el Olimpia, inició desde que fue al estadio Nacional junto a su padre.

"Recuerdo que en el 2005 anunciaban a la barra Ultra Fiel cuando ingresaba, miré el bombo, como se organizaban y dije que algún día estaría ahí".

Nos cuenta que fue hasta en el 2007, que asistió a la barra por primera vez fue mi primer partido con la barra. "No me sentía cómodo viendo al Olimpia sentado, tenía que estar más allá desde la popular. Hay gente que no lo entiende, solo los que lo viven como nosotros".

Los barristas en Honduras y en la mayor parte del mundo, son señalados de ser personas violentas y con comportamientos antisociales, pero este miembro activo de la Ultra, asegura que el problema es que nadie se atreve a ver más allá.



"La gente no sabe, ni entiende esa locura. Hay un seguimiento de la barra para un hincha nuevo, donde se le inculca la cultura, historia y grandeza de lo que es nuestro club".

Hay gente que cree que ustedes son vándalos o mareros. ¿Qué se le puede decir a esa gente que tiene esa percepción? Le consultamos.

"No podemos borrar que sí, que ha habido hechos violentos, como en cualquier parte del mundo. Pero nosotros somos una barra que solo se destaca por seguir a Olimpia, por enamorarse de esos colores", respondió.

Este hincha destaca que en el interior de la Ultra Fiel, hay gente muy preparada. Que actualmente hay doctores, ingenieros, abogados y muchas personas que están por culminar sus carreras universitarias.

"Vivimos en un país donde se invierte mucho en seguridad, armas, pero no en educación y se sabe que donde hay educación no se necesitan armas", reflexiona.

MOMENTOS DUROS

Como es lógico. El odio que ha nacido y se ha ido fomentando entre algunos miembros de las barras en nuestro país y el mundo, ha sido generador de hechos violentos y lo más triste, de pérdidas humanas.

"Ha habido bajas sensibles en la barra, muchos amigos que se criaron con nosotros toda una vida al lado del club Olimpia. Eso nos ha perjudicado y nos ha llevado a momentos de baja y tristeza", cuenta.

Y sigue contando: "En el 2015 perdimos un hermano de nosotros, era de nuestra peña y al igual que a nivel de la barra y nos dolió bastante. Fue para un partido, no nos explicamos el por qué, hubo un cruce de balas contra nosotros y ahí fue donde perdió la vida y el dolor siempre está".

¿Cómo viven la pérdida de un miembro de la barra?

Son pérdidas sensibles y que nos han ayudado a madurar, a cuidarnos. Esto no solo es a nivel de las barras, es a nivel de país y que está ocurriendo en todos lados: colonias, barrios y en los 18 departamentos de Honduras. A veces solo se nos sabe culpar y la raíz viene del país que como hondureños estamos viviendo mucha represión policial. Una de las cosas que nos han afectado a nosotros es; cómo estamos viviendo en el país, cómo nos está afectando la economía.







Para finalizar la conversación con este apasionado barrista del Olimpia, le lanzamos varias preguntas puntuales sobre lo que se ha vivido en las últimas jornadas y lo que podría ocurrir este cruce final contra Motagua:

¿Qué pasa entre la Policía y la barra?

El domingo se nos juzgó que la barra era la culpable y en ningún momento sucedió así. El conflicto que se vio no fue con nosotros, sino que en el sector que se le conoce como sol centro, donde la Policía comenzó a lanzar gas y no se sabe el por qué.

La gente de sol centro estaba coreando el canto y de la nada comenzaron los gases. Como hondureños debemos tener libre expresión, no podemos callar a otros que diga la verdad o es otra cosa. En el escudo nacional dice; Libre, Soberana e Independiente. La libertad debe ser un valor de todo hondureño.

¿Sienten que la Policía los tiene en la mira?

Claro. Muchas veces nos miran mal, nos tachan de muchas cosas que si se atrevieran a conocer a la barra Ultra Fiel, mucha gente pensaría diferente.En el 2009 en el golpe de estado perdimos dos miembros, en el 2015 igual por culpa de la represión policial y esto ha venido siendo un conflicto.

El domingo ya se anunció que ingresarán las dos barras. ¿No habrá problemas?

Nosotros aunque nos prohíban ahí vamos a estar. La Ultra Fiel siempre se ha denominado que no abandona. Aunque nos digan no, nosotros vamos a decir sí, porque los colores los son todo, estamos previo a una final y es lo que nos está volviendo una locura, esta es una epidemia, una enfermedad. No nos quería dejar entrar y la mejor opción es que nos dejen entrar a nuestro predio. Tenemos una fiesta preparada para nuestro club y como de costumbre la fiesta y el carnaval.

¿Cómo evitar enfrentamientos entre las barras?

Nosotros vamos enfocados en lo nuestro, queremos alentar los 90 y más. No vamos pensando en otra situación. Nosotros tenemos algo que no buscamos, lo de nosotros es Olimpia y nada más, pero por la cultura del hondureño no nos dejamos. Si a usted lo buscan, lo encuentran.

¿Qué mensaje le mandan a la gente que tiene miedo ir al estadio el domingo?

Nosotros le decimos a la gente que no dejen de ir a los estadios, este campeonato se dio el flujo de gente de la barra en el país y les invitamos que vayan en familia, tranquilos. El domingo fue algo donde no tuvimos la culpa.

Y así tras casi 30 minutos de plática, el barrista junto a su amigo inseparable, comienza a bajar por las gradas, conversando sobre su amor de siempre: el Olimpia.