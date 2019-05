David Suazo sobre la Sub-20 de Honduras: “Los muchachos están hechos pedazos”

David Suazo, entrenador hondureño que radica en Italia, está en el Mundial Sub-20 de Polonia conviviendo en la concentración de la Selección Nacional. En una charla EXCLUSIVA con DIEZ, “La Pantera” cuenta cuál es su papel para levantar a los muchachos.

Suazo dice que miró a los jugadores destrozados pero ha estado ayudando y contando su experiencia para que enfrenten a Uruguay de una buena forma y poder cambiar a cara. ¿Cómo llega y porqué está con la Bicolor? Suazo lo explica. Mañana esperen la entrevista completa donde habla de Honduras, su futuro, su paso por el Brescia y… ¿Vendría a dirigir a Honduras?

¿Qué te motivó ir a Polonia a disputar el Mundial Sub-20?

La idea y la curiosidad me vino obviamente porque estando cerca de Polonia, saber que mi Selección me clasificó y recordando que yo salí de una Selección de ese nivel, muchos factores, pero me motivaron para venir. Luego la curiosidad de ver los muchachos, cómo evolucionan, cómo están y vivir un poquito en sintonía y en un modo colaborar con ellos.

¿En qué modo se puede colaborar con ellos?

Tengo que agradecer al presidente de la Federación de Honduras porque sin su permiso seguramente me hubiese sido difícil, a Gerardo Ramos también, el gerente y en primera instancia al profesor Tábora que me permitió estar aquí, poder convivir y un poquito mi experiencia de joven, de mi recorrido y es eso lo que el profe pretende de mí que de un modo pueda ayudar a los muchachos y que sepan que el Mundial Sub-20 es una bonita oportunidad para ellos.

Mientras David Suazo hablaba con el enviado de DIEZ, los seleccionados escuchaban atentamente.

¿Cómo viste el grupo después del resultado, cómo está anímicamente y por donde pasó el partido?

Obviamente los muchachos están hechos pedazos después de un resultado así, es normal. Tienen la facilidad que son muchachos y de repente esto lo toman más tranquilo y ahora lo que les queda es dejarla atrás, quedarse con lo positivo, con que más de allí no se puede y lo que queda es seguir adelante. Yo he estado incentivando a estos muchachos y les digo que hay dos partidos más y que pueden porque si están aquí es que cualidades tienen.

¿Por dónde cree que pasó el resultado ante Nueva Zelanda?

Es difícil porque son muchachos que se mira que están en una competición importante, se ven nervios, expectativas, ganas de querer hacer las cosas y no te salen, inclusive se viene después de un autogol que de pronto los ánimos te pueden decaer. Yo les digo a los muchachos que solo equivocándose se puede aprender y es bonito eso, que se queden con eso y que pueden hacer algo aún más importante.

¿Qué tiene que cambiar Honduras para enfrentar a Uruguay que viene de vencer a Noruega, estos dejaron fuera a Alemania para clasificar al Mundial?

Ellos tienen que cambiar la mentalidad, tiene que ser mente de convicción de que pueden hacer bien las cosas, obviamente será un partido mucho más difícil porque ellos ya corren con un resultado adversario, saben que encontrarán a un rival de renombre, muy importante, saben que enfrentarán a un rival que ha ganado 3-1; pero ellos pueden cambiar la actitud en el campo y tratar de creer. Los partidos últimamente nos han dado muchas sorpresas, esos juegos te dicen que cualquier cosa es posible, obviamente dependiendo de la actitud que tú pongas.