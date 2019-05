Técnico de Uruguay sobre derrota de Honduras: "No corresponde con lo que habíamos visto"

Previo al importante choque ante Honduras que se disputará este lunes por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Polonia 2019, el entrenador de la Selección Sub-20 de Uruguay, Gustavo Ferreyra, concedió una entrevista exclusiva a DIEZ para hablar sobre la actualidad de su equipo y del estudio que ha realizado sobre la Bicolor.

Sub-20 de Uruguay, una Selección llena de estrellas en Polonia 2019

"Venimos muy bien porque el debut en el Mundial fue bueno, previo al primer partido siempre se genera mucha incertidumbre en cuanto a cómo puede responder el equipo, el funcionamiento, el rival, al resultado y el haber ganado el primer partido nos da cierta tranquilidad en algún sentido", contó el técnico.

Ferreyra fue certero al afirmar que intentarán sacar ventaja de las falencias que la escuadra catracha demostró en su estreno en el campeonato.

"Ahora estamos preparando el partido frente a Honduras que es diferente, una forma de juego diferente con un estilo diferente pero estamos con mucha confianza que podemos hacer un buen partido. No podemos descuidar la parte defensiva que es una de las fortalezas a lo que siempre apostamos, debemos aprovechar las virtudes de nuestros delanteros para ser profundos y generar situaciones de gol. De acuerdo a lo que el rival nos plantea y lo que hemos visto, tratar de aprovechar las virtudes que tenemos y utilizar las debilidades que observamos en el rival", reconoció.

Según el timonel charrúa, la versión que demostró la H en su comienzo ante Nueva Zelanda no es el reflejo de lo que había observado anteriormente.



"No tuvo un buen partido, el resultado lo dice pero considero que pudieron jugar otros factores. No es fácil el debut en un Mundial, recibir como tuvo la desgracia del gol en contra. Eso es un golpe fuerte del punto de vista emocional y anímico. No corresponde con lo que habíamos visto de Honduras en la clasificatoria de Concacaf. Va a ser un partido diferente a lo que fue con Nueva Zelanda, lo tenemos estudiado desde antes y de lo que vimos el partido pasado. Honduras tiene la necesidad de sacar algún punto y eso también va a jugar en cuanto a la estrategia del rival."

Además tuvo palabras sobre su gran amigo y compañero por mucho tiempo en las categorías inferiores del combinado uruguayo, Fabián Coito.

"Con Fabián (Coito) trabajamos 10 años en procesos de selecciones menores de Uruguay. Nos conocemos muy bien, compartimos muchas de las ideas futbolísticas en cuanto al estilo de juego en general pero cada entrenador tiene su sello con algunas particularidades. Conoce un poco mi estilo, no es nada demasiado diferente a lo que se hacía antes. Este equipo tiene armas tanto en defensiva como en ofensiva para poder desarrollar un estilo de juego que sea contundente en ataque y que cuando no tengamos la pelota seamos sólidos en defensa."