Ronald Araújo sobre el juego ante Honduras: "No subestimaremos a ningún contrario"

Pese al favoritismo que posee la Selección Sub-20 de Uruguay para quedarse con el triunfo en el juego ante Honduras este lunes en la segunda jornada del Mundial de Polonia 2019, el defensor del Barcelona B, Ronald Araújo, expresó con mucha prudencia su sentir sobre lo que espera del choque ante la Bicolor.

En declaraciones exclusivas a DIEZ, el futbolista charrúa comentó que serán precavidos ante la necesidad del combinado catracho por sumar puntos en el certamen.

"Como todo partido de Mundial, tenemos que estar atentos y concentrados todo el partido. Todavía no vimos cosas concretas de Honduras pero los vamos a estudiar. Ellos vienen de un resultado que no es favorable pero son partidos de Mundial, hay que estar concentrados, no subestimaremos a ningún contrario porque son difíciles los partidos. Si tenemos la chance de poder ganar y sumar los tres puntos es importante para mantenernos en la punta del grupo y prácticamente sentenciar la clasificación."

Araújo tuvo palabras amables para los hondureños y afirmó que deben permanecer enfocados para adjudicarse una nueva victoria.

"Es un buen equipo, por algo está en el Mundial y hay que estar concentrados, jugar el partido como lo sabemos nosotros para ganar los tres puntos."

El accionar de los sudamericanos ha motivado a la afición charrúa para elevar las esperanzas de alcanzar la gloria en el campeonato intercontinental.





"La gente está entusiasmada con el equipo que tenemos pero lo primero que pensamos es clasificar, ir paso a paso. Antes de arrancar uno sueña con poder estar en lo más alto, hay que ir paso a paso y quién sabe poder llegar para darle una alegría a toda la gente."

El espigado futbolista reveló cuáles son los puntos fuertes que convierten a Uruguay en un serio candidato para levantar la copa.

"Somos muy fuertes defensivamente, eso es una característica de nosotros. Tenemos un equipo que juega también con potencial arriba de jugadores muy rápidos y que en el mano a mano son muy desequilibrantes."

El central, que aspira a escalar a la primera plantilla del Barcelona español, admitió que el estreno en el Mundial pudo generar nerviosismo en Honduras y a ellos también les afectó.



"Va a ser un partido diferente, capaz que eran los nervios del debut. Nosotros también aunque ganamos también estábamos presionados por el tema del debut y ahora vamos a estar más tranquilos."

Por último se refirió al entrenador de la Selección mayor hondureña, Fabián Coito, con quien estuvo durante el proceso que los clasificó al Mundial de Polonia 2019.



"Van a crecer bastante, Fabián (Coito) es un gran técnico conocedor del fútbol. Cuando estuvo en las selecciones juveniles dio muchas alegrías y muchos jugadores llegaron a la absoluta, están en Europa. Es un gran técnico que va a aportar un plus grande a la Selección de Honduras.