La petición de la Ultra Fiel a la Policía Nacional previo a la final

La Ultra Fiel se ha comprometido a tener un buen comportamiento en la final de ida. Eso sí, piden a la policía que no usen más el gas lacrimógeno en el recinto.

"Que no vayan a utilizar ese gas innecesario, se los pedimos de buena forma y se lo recordamos que no es necesario, la policia tiene otras estrategias. Aquí nadie viene pensando en provocar violencia", dijo Melvin Servellón, líder de la Ultra Fiel.

Desde ya Servellón adelanta que tendrán un gran show para el juego de vuelta, aunque no precisó qué será.

Te puede interesar: Sigue el minuto a minuto del Motagua vs Olimpia

"Estamos guardando algunas cosas para la final de vuelta, no podemos adelantar todavía, pero es una sorpresa que le queremos dar al equipo y a la afición"

Servellón dejó en claro que lo sucedido en el juego ante UPN fue por el tan famoso grito político que se da en diversos puntos.

"Lo de domingo pasado no fue así, fue por un grito que la afición hizo. A la policía no le gustó, fue por el famoso grito político y fue el detonante que provocó lo que después vino, ya lo coordinamos para que no suceda", cerró.