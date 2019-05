Diego Vázquez: "En ningún lugar del mundo ponen a una mujer a pitar una final"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez valoró el primer partido de la Gran Final que igualaron 2-2 ante Olimpia en el estadio Nacional.

"Un primer tiempo bastante intenso, cometimos un error muy marcado, en el segundo fue lo mismo, un partido atípico, en el penal no sé qué marcó, creo que landa (juego en Argentina), lo dije en la semana", dijo Vázquez.

Y continuó: "¿Es penal?, penal inventado... ahí va a salir Rebollar diciendo que sí era, en ningún lugar del mundo ponen a una mujer a pitar una final, no es por género, no tiene experiencia, Jack Rodríguez y ella estaban parcializados", agregó en referencia al arbitraje.

Vázquez siguió criticando los errores puntuales de la referí Melissa Pastrana y resaltó que es la misma historia.

"La verdad hay que preguntarle a Rebollar, tenemos que mejorar en ese aspecto, siempre pedimos justicia para todo, que bien que Rougier lo tapó, es la misma historia de siempre", arguyó.

Casi terminando su comparecencia con los medios, el argentino soltó un dardo más contra el línea uno Jack Rodríguez.

"Al final teníamos que tener tranquilidad, nos faltó definir las oportunidades pero lástima que no se pudo, tenemos que ganar contra todo, hasta contra Jack el depredador"

Diego aduce que faltan 90 minutos y que le dejó un buen sabor el trabajo realizado por sus dirigidos.

"Todavía quedan 90 minutos, me queda un buen sabor de boca, pero te repito, jugar contra 14 no me parece", cerró.