Jerry Bengtson: “Si toca otro penal lo agarro y lo voy a meter”

Jerry Bengtson se lamentó por haber fallado un nuevo penal ante Motagua, pero aceptó que este error no lo baja en el aspecto anímico. El ariete del Olimpia deja en claro que si le toca hacer otro penal en la vuelta, lo pateará y lo convertirá.

“Si toca otro penal lo agarro y lo voy a meter. Esto es así, si toca hacerlo, yo lo hago. Tengo la confianza y voy a disfrutarlo cuando anote un gol y primero Dios sea para levantar la copa. Yo estoy bien, estoy con confianza y confío en que lo voy a celebrar, hay que darle el mérito a él (Rougier), ya me va a llegar la revancha y ojalá lo sepa aprovechar”, empezó diciendo Bengtson.

El ariete le dio mérito a Jonathan Rougier, hombre que también le atajó un penal en la segunda vuelta. Bengtson sabe que el domingo no habrá muchos espacios y que trabajarán a tono levantar el título.

“Desde que la agarré supe que la iba a tirar ahí, mérito de él que se quedó parado. Esto no me bajan es fútbol y puede pasar, lo más importante es que no se perdió. Vamos a empezar de cero los dos equipos y vamos a trabajar bien en la semana, en ese partido no habrá muchos espacios y esperamos lo podamos concretar”, cerró Jerry.