Ever Alvarado: "Estamos seguros que estamos para campeón"

Con la responsabilidad que representa portar el gafete del Olimpia, Ever Alvarado considera que después del resultado 2-2 ante el Motagua, el próximo domingo lograrán levantar la copa 31.



"Se rescata un partido y estamos tranquilos. El otro domingo tenemos que estar atentos porque los goles de ellos son de pelota parada. Lo importante es que se empató, pero no estamos contentos con el resultado", indicó.



Ante las acciones de goles que dejaron escapar, con el penal y el gol anulado a Benguché, expresó: "También lo pudimos ganar, la última jugada de Lacayo si la cruza, ahí estaba solo Elmer Güity. Esto es parte del fútbol y lo importante es que no se perdió y se queda todo para el domingo".





La seguridad del capitán merengue es muy grande. "Estamos seguros que estamos para campeón. Hoy regalamos 45 minutos, pero vieron el cambio en el segundo tiempo cuando Olimpia se dedicó a jugar. Vamos a tratar que el domingo se queda la copa en casa".



Alvarado sabe que el duelo será duro ante los azules. "Son partidos difíciles, prometer no podemos, pero sí que vamos a dejar todo en la cancha, pero llenen este estadio y que nosotros vamos a estar al cien por ciento", concluyó.