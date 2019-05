Maylor Núñez: “Yo siento que sí me tocó, por eso me tiro”

Luego del encuentro ante Motagua, el lateral derecho de Olimpia, Maylor Núñez, determinó la final de ida del torneo Clausura 2019 como parejo debido al resultado traducido en empate (2-2).

“Un buen partido, un partido parejo, Obviamente que queríamos ganar, pero no se pudo. Sacamos un empate y digamos que fue un partido bastante parejo. Ellos tuvieron ocasiones en el primer tiempo y nosotros en el segundo, al final pudimos cerrar bien”, alzó.

En cuanto al penal que le cometieron, Núñez menciona que sí le cometieron falta y por eso él se tira, lamentablemente para los intereses de su equipo Bengtson no lo convirtió.

“Yo siento que sí me tocó, por eso me tiro. Yo sigo la jugada y sentí que me pego, por eso me tiré. Me golpea el pie, estiró el pie y me tocó entonces tuve que tirarme. Una jugada que Paz no la alcanzó y pues sucedió eso”, agregó.

Acerca de ese fallo del 26 merengue confía en que su compañero anote en la final. “Es parte del fútbol, el domingo la va a clavar y vamos a celebrar todos”.