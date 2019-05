Jonathan Rougier sobre penal tapado: "Presentí que iba a rematar a donde yo estaba"

Jonathan Rougier fue héroe al taparle un penal al delantero del Olimpia, Jerry Bengtson, en la Final del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Motagua y Olimpia empatan en la final de ida

"Sí, me tocó la del penal y por fortuna lo pude detener. Los penales son complicados. Hay muchas cosas en juego. Dios quiera que ese penal ayude como todas las jugadas que hacen nuestros compañeros", dijo Jonathan.

Rougier relató cómo vivió ese momento de angustia cuando Bengtson se alistaba para fusilarlo. "El quiso asegurar pensando que yo me iba a tirar y presentí que iba a rematar a donde yo estaba, gracias a Dios que así fue".

En cuanto a la falta que recibió de parte del delantero Merengue comentó. "Jerry me pidió disculpas, no digo que fue mala intención de parte de él pero sí me dio en las costillas y me molesta al respirar".