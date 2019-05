Diego Vázquez lo aclara: “No es por género, no ofendí a ninguna mujer”

Para un sector se equivocó, para otro grupo las declaraciones están sacadas de contexto. La conferencia de Diego Vázquez tras el 2-2 ante Olimpia tuvo muchas interprertaciones.

Y es que el argentino durante las entrevistas habló acerca del trabajo hecho por Melissa Pastrana:

“Esto es de capacidad y tiene poca experiencia, es el segundo clásico que dirige. Melissa y Jack Rodríguez estaban totalmente parcializados, él estaba a mi lado y le pitó todo el partido a ella. En ninguna otra parte las mujeres dirigen finales; no es violencia de genero, le falta experiencia aún para estar en una final”.

Estas palabras generaron polémica, a lo que el DT de Motagua aclaró en sus redes sociales que su declaración fue sacada de contexto y que, en ningún momento quiso ofender a las féminas.

“Aquí está la entrevista completa, incluso le aclaro a Kenia (MUJER) que no es por género, ya si algún periódico o canal saca de contexto con mala intención, no puedo hacer nada. No ofendí a ninguna mujer. Saludos a todas. Besos”, escribió el argentino en su Twitter.