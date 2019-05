Matías Galvaliz: “Ojalá que se dé la oportunidad de seguir en Motagua”

Matías Galvaliz es uno de los jugadores de Motagua que finaliza su contrato apenas termine el torneo. Este domingo puede ser el último encuentro del argentino, pero todo indica a que puede ser renovado.

El 10 de los azules reconoce que no estuvo a la altura en varios encuentros, pero que siempre se ha entregado para la causa azul.

“Este torneo hubo partidos que no pude colmar la expectativa de los aficionados, pero bueno uno trabaja para hacer lo mejor. Hay veces que las cosas salen y hay veces que no, en estos últimos partidos hay cosas que han salido muy bien”.

Y es que hubo algunos partidos donde el aficionado azul le silbó a Galvaliz, ante ello menciona: “Ni cuando me aplauden me creo el mejor de todos ni cuando me abuchean pienso que soy el peor, estoy tranquilo y siempre trajando en lo personal para seguir compitiendo conmigo mismo, tengo la tranquilidad que cada día hago lo mío para entregar lo mejor al club”.

En cuanto al tema contractual, Galvaliz asegura que quiere seguir en Motagua, todo se lo deja a Dios y aceptara cualquier decisión.

“Se me vence contrato y por el momento no hemos hablado nada. Lo dejo con tranquilidad, será lo que Dios quiere y si me tengo que quedar, si ellos tienen ganas me quedaré y sino pues veré qué me depara el futuro”.

Y agregó: “Nosotros con la familia estamos muy cómodos acá, la intención nuestra es quedarnos y hacer cosas importantes con el club, ojalá que se dé la oportunidad de seguir, pero ya no depende tanto de nosotros. Me gustaría quedarme a pelear cosas importantes, venir a Motagua han sido dos pasos importantes en mi carrera”.