Pedro Rebollar defiende a Melissa Pastrana y trata de misógino a Diego Vázquez

Con su computadora en mano y con el análisis desglosado de lo realizado por Melissa Pastrana, el vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, Pedro Rebollar destacó lo realizado por la silbante a pesar de indicar los errores que cometió.

"La árbitro Melissa Borjas cumplió, nos quedamos tranquilos con el desempeño mostrado. Hay tres decisiones arbitrales puntuales a comentar y analizar: primero la del minuto 17, donde Motagua anota un gol y en esta acción hay una posible posición fuera de juego del atacante del Motagua. Digo posible porque el ángulo que muestra la televisión no es el ideal, no está en línea, Hay un defensor de Olimpia en el fondo que es el que lo podría estar habilitando, sin embargo la acción es difícil, pero es una acción que el asistente tomó y estaba muy bien ubicado", comenzó diciendo.

Además prosiguió: "Al minuto 74 que hasta ahí había tenido un arbitraje impecable Melissa, se indica una falta de Bengtson sobre Montes, ya que lo empuja con el brazo. Obviamente los dos contactan a Rouger, cuando este despeja el balón".

Sin quitar el dedo del renglón, Rebollar esbozó: "Al minuto 80 se indica un penal contra Motagua, donde el defensor pone el brazo claramente en la espalda del atacante de Olimpia y este cae, pero no es producto de esto por lo que cae, sino porque se dejó caer simplemente. Consideramos que no se debió de pitar el penal porque no cumple para considerarse como falta".

Desde el punto de vista Rebollar, los errores se pueden cometer en cualquier ámbito. "De manera general si decimos que nos quedamos complacidos con su trabajo. Errores sí hubo, pero el fútbol es una combinación de errores y aciertos y para nuestras un botón, en este caso dos. un penal fallado y un autogol, pero este es un tema de fútbol que mejor no me refiero".

Y asegura: "Las tres acciones que comento son de análisis televisivo y todo lo demás tiene una alta calificación. Indicó las faltas cuando tenía que hacerlo, tuvo un buen nivel de decisiones cuando era tarjeta amarilla o no. Fue un arbitraje muy bueno, imparcial".

SOBRE LAS DECLARACIONES DIEGO VÁZQUEZ

Sin dudar ni un momento, Pedro Rebollar no compartió las declaraciones del técnico del Motagua al referirse a Melissa Pastrana. "Pienso que son declaraciones desafortunadas, es una declaración obviamente misógina y que él ya tendrá la oportunidad de volver a comentar. No estoy de acuerdo con él, Melissa ha hecho he hecho un buen trabajo. El profesor comenta que hubo cierta parcialidad y no lo vemos así".

Y aseguró inclusive que debió ser expulsado. "Tres momentos hubo en donde el cuarto árbitro tuvo que ir y controlar al técnico precisamente de Motagua y debieron haberlo expulsado. Una o dos situaciones se pueden, ya no está permitido y tuvo que ver sido expulsado y sin embargo consideró que era prudente dejarlo".

También considera que la historia pudo ser igual para otros jugadores motagüenses que reclamaron. "Al final del partido dos jugadores del Motagua van y le desaprueban fuerte a ella y debió haberlos amonestado y quizás expulsado, dependiendo de lo que se dijo y aún así creyó prudente no tomar esa decisión por el beneficio del fútbol. Todas las acciones del fútbol que ella analizó fue en base a tener un buen seguimiento. Pienso que fueron desafortunadas y no las comparto".

Ante la consulta que si fue un capricho el nombramiento de Melissa Pastrana. "Yo no diría que fue un capricho, sino fue una decisión fundada en las calificaciones que en el torneo tuvo que fue de ocho. Ya había tenido una final de copa, ya había tenido un clásico, un partido del descenso en la jornada 18 entre Honduras y Juticalpa con un gran aplomo. Capricho no, ya lo habíamos determinado en la Comisión de árbitros que somos cuatro".

Muy sincero con el tema, Rebollar reconoce que el nombramiento de Pastrana también fue parte del proceso para que llegar en un mejor momento a la Copa del Mundo femenino. "Fue muy rápido pero se decidió tomar ese riesgo por la razón que va a representar a Honduras en Francia y es la mejor oportunidad que le podemos dar. Fuimos de prisa en esta oportunidad y no era lo ideal, pero nos arriesgamos y creo que nos fue bien".

REBOLLAR DEJARÁ LA COMISIÓN DE ARBITRAJE

Con las horas contadas en el país, Pedro Rebollar adelanta que deja la Comisión de Arbitraje. "Su servidor termina contrato en el momento que termina el campeonato, tengo tengo el vuelo y espacio para regresar a México. Aquí dejo grandes amigos en lo personal y laboral. Dejo puertas abiertas y están contentos con mi trabajo"

Pero no descarta que si le dan la oportunidad de seguir se queda. "Por su puesto que lo volvería hacer, esta es parte de un crecimiento y estoy dispuesto a realizarlo en cualquier país y en Honduras que es un país hermoso".