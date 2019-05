Edwin Solani: “Me discriminaban mucho por ser pequeño”

El futbolista hondureño, Edwin Solani culminó una nueva campaña con el Marathón con signos positivos tras enrumbarse como titular en el combinado de Héctor Vargas.

Sin embargo, en lo colectivo truncó sus posibilidades de clasificar a otra final tras ser eliminado por el Motagua en la semifinal del Torneo Clausura 2019.

En total disputó 20 encuentros (tres anotaciones), convirtiéndose así en un pilar importante en la ofensiva verdolaga.

Ahora de vacaciones en La Ceiba junto a su familia, atendió a DIEZ para hablar de su temporada, las sensaciones que le dejaron, su director técnico y lo que apunta sobre su futuro próximo.

“Estoy agradecido con el entrenador por darme la confianza de desempeñarme de la mejor manera. Tuvimos un buen torneo, hubo algunas irregularidades, pero supimos tapar el bache. La ilusión era pasar la llave a la final, ese era el compromiso porque somos un equipo que aspira al campeonato”, lamenta Solani.

Actualmente al futbolista de 23 años le restan 18 meses de contrato con los sampedranos, y ante ello no descuida el su objetivo de seguir brillando ante la mirada de agentes y selección nacional.

“Tengo contrato con Marathón por un año y medio, sigo pensando en lo que viene para aportarle al equipo. Quiero seguir demostrando y preparándome día a día, no creerse el mejor, sino ser el mejor”, apunta.

La realidad de ello es que hace dos años atrás Edwin Solani estaba fuera de la órbita, equipos como Motagua y Vida optaron por rechazarlo, tuvo un paso fugaz por Sudamérica hasta su llegada al Marathón, club que finalmente le abrió las puertas.

“El entrenador Héctor Vargas tiene ese don para descubrir y ver el talento de cada jugador, él me supo llevar, me daba chance. Vengo iniciando y tengo mucho que dar en el fútbol, debo seguir trabajando”.

Y agrega: “Te inculca eso de ser ganador siempre, eso de salir a la cancha y romperte la madre como dicen vulgarmente, yo lo catalogo como uno de los mejores técnicos del país. Él te hace recordar cosas del pasado, eso influye por esa razón es que los jugadores de él siempre serán aguerridos”.

RECHAZO Y APUESTA A LA COPA ORO

De su pasado en sus inicios en el fútbol, Solani reveló que “me discriminaban mucho por ser pequeño, me decían -no Solani, esa estatura tuya eres muy pequeño- pero yo decía que -entre más grandes, más morris-.”

Sin embargo, hoy tiene los tiempos han cambiado y el fútbol le ha dado paso a ser tomado en cuenta (lista preliminar de 40 jugadores) para la Copa Oro 2019 con Fabián Coito.

“Claro que es un sueño, estar entre la lista de 40 jugadores me motiva bastante como resultado del rendimiento que he tenido. Tocará estar en puntillas por si me toca estar en la lista final”, dice.

Además, sobre la desventaja en cuanto a su estatura, no lo ve así y atribuye al trabajo de éxito que pueda alcanzar si es tomado en cuenta.

“Son grandes jugadores que están en el extranjero, pero profe tomará su decisión. Creo que tengo la capacidad, así que nos cite a entrenar y que después tome su decisión”, cerró.

¡Sus frases!

“Como todo jugador mi sueño es apuntarle al extranjero, ya cumplí mi deseo de salir campeón, ahora falta eso y la Selección Nacional de Honduras”

“En el fútbol uno deber ser un atleta, tenemos que prepararnos físicamente y agregar las vitaminas. No me desvelo y tampoco tomo alcohol, cada futbolista está consciente de eso”.

“El jugador que siempre admiré fue a Robinho, me solían comparar con él. De Honduras admiro mucho a Maynor Figueroa y a Félix Crisanto”.