Julen Lopetegui: "Keylor Navas un profesional tremendamente competitivo"

El técnico español Julen Lopetegui se encuentra de visita en Costa Rica para impartir un Seminario de Entrenamiento en Fútbol Alto Rendimiento, organizado por la Liga de Ascenso, y habló de Keylor Navas.

Al extécnico del Real Madrid y de la selección de España le consultaron sobre el futuro del arquero costarricense.

"No me he traído la bola de cristal para saber a qué equipo podría llegar Keylor. Lo que puedo decir es que he compartido camerino con él y es un grandísimo profesional y grandísima persona", inició contando.

Y agregó: "Recuerdo que después de Brasil 2014 lo quise llevar al Porto. Lo que es seguro es que el equipo que lo fiche tendrá suerte de tenerlo. Costa Rica debe estar orgulloso del jugador que tienen".

La principal cualidad que le ve a Keylor

Bajo el mando de Lopetegui en el Madrid, Navas disputó seis partidos; 2 de Liga, 3 de Champions League y uno de la Supercopa de Europa. ¿Cuál es la principal cualidad de Navas? Le preguntaron.

"Tiene muchas, pero si debo resaltar una, es sin duda que es un profesional tremendamente competitivo. La palabra competitivo conlleva generar confianza, ambición, sacrificio y todas esas se resumen en la competitividad que trasmite", cerró.