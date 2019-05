Florentino Pérez: "El día que Keylor Navas se vaya del Madrid me voy a despedir de él, si es que se va"

El Real Madrid ya le comunicó a Keylor Navas que no seguirá más en el club y a Florentino Pérez, presidente del equipo blanco, le preguntaron si ya despidió del arquero tico. Su respuesta fue contundente.

"Keylor es un jugador que tiene contrato en vigor. El día que se vaya me voy a despedir de él, si es que se va. Pero si no se marcha, ¿por qué me voy a despedir de él?", dijo en entrevista al programa El Transistor de Onda Cero.

Con la camisa blanca, Navas ganó una Liga, una Supercopa de España, tres Champions League y cuatro Mundiales de Clubes.

Pero esta temporada fue relegado al banquillo. Apenas sumó 900 minutos en 10 partidos con la camisa blanca.

Navas no fue convocado por Costa Rica al amisto contra Perú. Según el técnico Gustavo Matosas fue porque "no se siente en total concentración para estar en la selección".