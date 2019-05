Diego Vázquez: "Pido disculpas a toda mujer que se sintió ofendida"

Follow @GustavoRocaGOL

Diego Vázquez compareció en rueda de prensa previo al entrenamiento matutino del Motagua de este martes. El equipo azul se compenetra en la vuelta de la Gran Final ante el Olimpia luego de la paridad 2-2 en la ida.

"No es por género, no ofendí a ninguna mujer", dice Diego Vázquez

El estratega de los azules habló sobre su polémica frase que dijo tras el encuentro ante los leones, pero también mando mensajes a Melissa Pastrana y Pedro Rebollar, además, levantó los ánimos de Marcelo Pereira.

Eso sí, Vázquez reconoce y lamenta las oportunidades que el equipo desaprovechó para matar, futbolísticamente, al Olimpia en el primer duelo de la finalísima.

LO QUE DIJO:

Lamenta ocasiones erradas: "Nos faltó serenidad para definir las jugadas que tuvimos al contragolpe, tuvimos dos con superioridad numérica y nos apuramos; pero es una final y se dan este tipo de situaciones"

Sobre Juan Pablo Montes: "Lo vimos en el momento pero tenemos que esperar si podrá estar o no, quizás cometimos el error de dejarlo en el partido, ya faltaba muy poco y en esa posición no teníamos más variantes; vamos a ver cómo se recupera, todavía tenemos toda la semana para eso, esperemos que se recupere y sino también hay jóvenes que ya han jugado partidos importantes".



Habla de su polémica frase: "Muchas veces las palabras que uno dice generan conflictos indeseados cuando las sacan de contexto, no puedo estar aclarando permanentemente las cosas, se generó y ya... si alguna mujer piensa que le falté el respeto le pido disculpas, no quería ofender a nadie, estábamos hablando de futbol, me expresé sobre un caso en particular... le pido disculpas a toda mujer que se sintió ofendida, reitero, si alguna mujer se sintió ofendida le pido disculpas, pero eso no quita que la labor en el campo (de Melissa Pastrana) fue terrible".



Desea suerte a Pastrana en el Mundial: "Le deseo todo el éxito del mundo. Si va a un evento de este tipo, esperemos que le vaya bien, son cosas diferentes, si mis palabras las sacás de contexto busca conflictos indeseados, pero al contrario, quiero mucho a la mujer hondureña". ¿Son más guapas que las argentinas?, le preguntaron. "Sí, seguro", dice.

Diego Vázquez dice que el arbitraje de Melissa Pastrana fue "terrible".



Regalaron un penal a Olimpia: "Lo hablabamos la semana anterior, le regalaron un penal, y ya está, listo, lo que les iban a regalar ya se lo regalaron".

Critica al arbitraje contra Motagua en últimos partidos: "Las imágenes son claras, en las semifinales ante Marathón y el domingo, ni hablar, superamos todo, ese penal que nos cobran ni siquiera en un recreo de escuela se cobra, es una jugada demasiada grosera; no quiero hablar más, me tengo que dedicar a entrenar el equipo, a pensar cómo le hacemos y pensar qué hacemos el domingo, por fortuna el penal lo tapó Rougier".

Más críticas al arbitraje: "¿El penal te parece normal? —le pregunta a un periodista— las otras son discutibles, son difíciles de ver, el penal es un chiste de mal gusto, te repito, la última vez que lo vi fue en el recreo y en los picados (colectivos) aquí, lo pasan como un error normal".



Recuerda que son campeones: "Somos los actuales campeones nosotros, a partir de ahí, estamos bien".



¿Cómo vio el camerino tras el partido?: "Me gustó mucho el vestuario, este es un grupo de jugadores ganadores, merecimos ganar el partido, entonces, esperemos el domingo repertirlo".