Fabián Coito explica la ausencia de 'Choco' Lozano y habla de Rivas y Danny Acosta

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, brindó la convocatoria para los amistosos del 5 y 9 de junio ante Paraguay y Brasil, respectivamente, donde llamó a Rigo Rivas y Danny Acosta.

¡Las ocho sorpresas de Coito en la convocatoria para amistosos!

Posterior, habló de muchos temas, entre ellos, el nivel de Rivas, Najar, la ausencia de Choco Lozano y cómo son en sí las selecciones de Paraguay y Brasil, a la que se enfrentarán con su crack, Neymar.

CONFERENCIA DE FABIÁN COITO.

La convocatoria: "Se mantiene la base del grupo que trabajó y preparó el partido ante Ecuador, será la base de futbolistas para la Copa Oro".





Sub-23 y la Mayor: "El critierio para algunos nombres de esta lista es que a tan pocos días de una serie de ida y vuelta ante Nicaragua pensando en el Preolímpico, queremos considerarlos y tenerlos cerca nuestro para pensar en este partido; a Rigoberto (Rivas) lo hemos visto muy bien, tiene mucho concepto de juego que lo ha adquirido en el fútbol europeo, me parece una buena instancia para considerarlo, que estén cerca de los futbolistas mayor y que adquieran los buenos hábitos".



Sobre Danny Acosta y Rigo Rivas: "Están jugando a un nivel interesante y lo que quiero es considerarlos para el Preolímpico, la Sub 23 y la mayor van a estar trabajando muy relacionadas y esta es una buena instancia para tener un buen número de futbolistas para que compartan con la selección mayor".

Los que quedaron fuera: "No están descartados, están considerados, pero sí, esta es la base de los que van a estar en la Copa Oro".

Rigo Rivas tendrá la oportunidad de mostrarse con la selección adulta de Honduras.

Sobre las lesiones de Najar: "Andy Najar está recuperado, está jugando en su club y es una buena instancia para contar con él".

La lesión del Choco Lozano: "Está en una buena recuperación pero no llegaría en plenitud para los partidos y el el gran objetivo que tenemos a corto plazo es la Copa Oro por lo tanto vamos a apuntar las baterías a la Copa con Antony y que siga recuperándose y llegue en buenas condiciones".



Amistosos ante Paraguay y Brasil: "Los rivales son duros, están afrontándose para una Copa América, me he dedicado más que todo al partido de Paraguay, es una selección formada por buenos futbolistas, un entrenador que está comenzando sus trabajos pero el equipo tiene cosas muy definidas, la intensidad de su juego, la presión sobre el balón, la capacidad de sus futbolistas, la fortaleza que habitualmente muestra en el juego aéreo; Brasil, sin haber entrado en mucho análisis aún, es un equipo que gobierna un poco el balón durante el juego, busca la fortaleza de sus futbolistas, tiene una buena transición defensa-ataque cuando el equipo rival se abre, salen a mucha velocidad. Nos van a servir mucho".