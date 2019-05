Melissa le responde a Diego: "No voy a caer en dimes y diretes, soy una profesional"

Melissa Pastrana fue la árbitra de la final de ida entre Motagua y Olimpia disputado el pasado domingo en el estadio Nacional y su trabajo fue muy cuestionado, sobre todo por Diego Vázquez.

El DT de los azules ha sido muy criticado por sus declaraciones misóginas y hoy Melissa ha tocado el tema, previo a su viaje a Francia, donde estará disponible para arbitrar partidos de la Copa del Mundo Femenina.

"Yo no voy a caer en dimes y diretes, soy una profesional y como profesional yo me llamo al silencio, él dará cuentas o algunas otras personas exigirán cuentas, pero yo no voy a caer en ese tipo de declaraciones", resaltó.

A Melissa le preguntaron sobre cómo evalúa su trabajo en la final del fin de semana, pero no quiso entrar en mayores detalles.

"Son ustedes como prensa y la Comisión Nacional de Arbitraje los que tienen que evaluar mi trabajo, ustedes tiene que ser muy críticos y yo soy la más crítica, en general se me dieron las oportunidades, creo que las supe aprovechar, ustedes también lo decidirán si fueron aprovechadas o no, si se demostró la capacidad durante todo el torneo y al final todo ese trabajo se vea reflejado en el Mundial (femenino)", destacó.

DISCULPAS DE DIEGO

Hoy, Diego Vázquez dio declaraciones en el entrenamiento del azul y pidió disculpas por sus declaraciones.

"Lo dije y lo vuelvo a decir, muchas veces las palabras que uno dice generan conflictos indeseados cuando las sacan de contexto y son malinterpretadas, entonces no puedo estar aclarando permanentemente. Si alguna mujer piensa que le falté el respeto le pido disculpas, en ese aspecto jamás mi intención en mi corazón está ofender a nadie. Estábamos hablando de fútbol, salgo de una final a una conferencia y me expreso sobre un caso en particular. Pero bueno, le pido disculpas a toda mujer que se sintió ofendida".

Ante esto, Pastrana fue preguntada y respondió: “La verdad no paso pendiente de redes sociales, no sé realmente que habrá causado esas declaraciones, si hubo una reacción positiva de parte de todas como mujeres, no solo un pequeño grupo, espero que se mantenga así, que no sea solo en el momento que se dieron las declaraciones, sino que esa unidad, esa transformación que se busca en nuestro país hacia nosotras las mujeres, pues se mantenga siempre", aclaró.