Manuel Keosseián alardea: "Ojalá pronto llegue el VAR, capaz terminaba 3-1 el partido"

Manuel Keosseián no se despegó de la polémica arbitral que sucedió a la ida de la gran final del torneo Clausura que su Olimpia empató 2-2 con Motagua.

El técnico, que antes de entrar en detalles arbitrales analizó las causas de la igualdad, fue contundente en su discurso y puso paños fríos, eso sí, a las declaraciones de su par motagüense Diego Vázquez.

"Hubo cuatro goles, no se especuló; sí hubo errores de ambos equipos y eso se paga en una final", comenzó diciendo Manolo a manera de retrospectiva.

Agregó que lo táctico no lo inquieta, puesto que "también hicimos uno (gol) de pelota quieta, hubo errores en los dos pero también virtudes, no solo hay que mirar los que nos convierten", matizó.

Insistió en que "son los detalles" los que definen estas contiendas, y con la mira en lo que sucederá el domingo indicó que "es el último partido y no hay más cosas, hay que cometer los menores errores posibles".

En relación a las fuertes declaraciones de Diego Vázquez calificando de tendencioso el trabajo de la 'tocapitos' Melissa Pastrana, el DT uruguayo dijo que "no tengo nada que decir, el penal no se convirtió, así que no fue determinante, hubo otras que sí lo fueron", lanzó.

Ya metido de lleno en el aspecto disciplinario mandó un clamor: "Ojalá que pronto llegue el VAR, porque si llegaba antes capaz terminaba 3-1 el partido, saquen la cuenta, saquen sus conclusiones", sentenció.

MANOLO ESTÁ ENTUSIASMADO...

El técnico charrúa del León no escondió la motivación con que encara la vuelta, tomando en cuenta la forma en que cerraron el encuentro ante el Ciclón.

"Ellos aprovecharon en el primer tiempo dos pelotas quietas, lo aprovecharon muy bien y en el segundo tiempo, a mi gusto, fuimos superiores, convertimos dos goles y erramos un penal, lo tuvimos en el segundo tiempo", estimó.

Y continuó explicando que "estoy muy entusiasmado con el equipo, creo que Olimpia tiene todas las posibilidades de ser campeón".

No pierde la confianza en la dupla Benguché-Bengtson: "Los delanteros que hicieron 25 goles no hicieron (en la ida), capaz que se los guardaron para éste", remat el estratega que se sinceró y expresó que "si me das a elegir, ojalá que se defina en 45" la copa.