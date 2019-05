Ronald, una promesa viviente y el reto de seguir los pasos de “Cuervo” Maradiaga, su padre

Con mucho terreno aún por recorrer, el futbolista Ronald Alberto Maradiaga, hijo de Ronald “El Cuervo” Maradiaga, está dando sus pininos en el fútbol traducido como una joven promesa que busca consolidarse en la Liga Nacional de Honduras.

En su paso por el Atlántida, equipo de la ciudad ceibeña ha dejado huella sucedida de sus 14 anotaciones en siete partidos en lo que va del campeonato, números que le han valido para recalar en las reservas del Vida.

Hoy a sus 16 años, el delantero recientemente amarró un contrato por los próximos cinco años, tiempo en la que espera llegar al primer equipo, dar lo mejor de sí y triunfar con sus signos de un jugador habilidoso, rápido y goleador.

“Todo ha sido de manera excelente gracias a Dios. Me han enseñado detalles profesionales para apuntarle al éxito en el fútbol”, dice con una mirada refrescante en cuando a sus sueños.

Y agrega: “El fútbol es algo de sacrificio, hoy me estoy enfocando en ello, hoy Dios está cumpliendo a través de mi trabajo, espero poder lograrlo. De aquí de las reservas del Vida quiero estar en la mira de la Primera División”.

SU PADRE COMO ESPEJO

Para el pequeño Maradiaga, seguir los pasos de su padre quien militó en equipos como Real España, Victoria y Vida no es una tarea fácil, aunque según él, le gustaría llegar más lejos.

“Siempre ha sido como un ídolo para mí, quiero seguir sus pasos, pero si Dios me dio el don quiero ser mejor que él. Me llena mucho de felicidad y de orgullo, solo que en ocasiones siento tristeza porque quisiera verlo jugar”, alzó.

La carrera del “Cuervo” se vio manchada por su constante indisciplina que le privó de brillar, acciones del pasado que no desea que se repita.

“Es un hombre motivador, siempre está aconsejándome de lo que es bueno y malo en el fútbol. Me dice que no tome los malos vicios y que esté enfocado en mis estudios y el fútbol. Han tocado muchos temas de su vida, él no quiere que yo caiga en eso, quiero ser diferente”, dijo.

Esa diferencia será capaz de marcar su vástago, quien tiene como ejemplo a “Lewandowski y Luis Suárez” como sus referentes en el ataque y que algún día espera que el fútbol de la élite le abra las puertas para mostrarse y seguir brillando.

“Quiero llegar a ser cosas grandes y superarme en cada equipo. De Honduras me gustaría estar en Olimpia o Motagua y del extranjero, lo que Dios quiera”, cerró.