Selección de Honduras: Alejandro Reyes estaba en exposición cuando se enteró de su convocatoria

El zurdo volante del Olimpia, José Alejandro Reyes, contó la peculiar forma en la que se enteró de su llamado a la Selección absoluta de Honduras para los amistosos contra Brasil y Paraguay.

Reyes confesó en el programa "Estudio TDTV" que estaba en plena exposición en la Universidad cuando le enviaron una captura donde se informaba de su llamado a la Bicolor. Le pegó un ataque de risa porque no lo creía y la catedrática que le daba la clase le dijo que "cuál es el desastre".

¿Cómo tomas la convocatoria a la Selección de Honduras?

Estoy alegre, considero que ha sido un premio al sacrificio no desde que comencé a jugar con Olimpia, sino desde que lo hice chiquito, era un sueño, un sueño para todo mundo representar a su país y más en la Selección Mayor. Estoy contento porque es un logro personal de los más grandes en mi carrera futbolística.

¿Cuál es la motivación que te da sabiendo que tendrás esta oportunidad ante Brasil y Paraguay?

Me motivo, es inspiración para hacer las cosas bien, vamos a jugar contra Brasil y Paraguay y ambos equipos tienen buenos jugadores. A mi corta edad no pensaba ir a jugar contra Neymar, Casemiro, todas esas estrellas que solo he visto por TV. Ya que el profesor me tomó en cuenta solo me queda aprovechar, aprender de los compañeros de la Selección Nacional y tomarlo con responsabilidad y con compromiso.

¿Cuéntanos un poco cómo te enteraste del llamado de Fabián Coito para estos juegos amistosos?

Cuando estuve en el primer microciclo de la Sub-23, no me dijo que iba a ser convocado, pero me mencionó un par de cosas y uno saca las conclusiones. De alguna manera ya tenía una idea, no de que iba a ir pero si de los candidatos. Ya cuando me dan la noticia hoy, estaba en la Universidad y me llegó una foto de Jorge Álvarez compañero mío y me alegré. Estaba en exposición y me regañaron porque me estaba riendo, pero es que me alegré mucho al ver mi nombre allí.

Me imagino que paraste la exposición y hasta te aplaudieron por el llamado a la Selección...

(Risas) No, porque no le dije a nadie, solo agarré el celular y comencé a reirme porque me puse muy nervioso y encima tenía la exposición y la abogada de la clase me decía que me calmara y que cual era el desastre que me tenía.

Aquí te puedes ganar el boleto para estar en la Copa Oro. ¿Cómo tomar este periodo de tiempo de los amistosos?

Yo lo miro como mi oportunidad de formar parte de la Copa Oro, los partidos amistosos para mí no existen en el fútbol. Se pueden denominar así pero a la hora de jugar tanto nosotros como ellos vamos a querer ganar, nadie quiere perder. Son partidos que hay que tomarlos con el compromiso de Liga Nacional y aprender de los jugadores que tienen ellos. Creo que sería la oportunidad para lograr estar en la Copa Oro.

Creo que el profesor Coito también te estará observando en la gran final no solo en los amistosos...

Sí. Gracias a Dios a lo largo del torneo me han salido las cosas, he tenido mucha fe en Dios que todo será bien, he trabajado mucho, entonces esas son las bendiciones de Dios. En lo personal considero creo que no tuve buena participación porque puedo dar más, porque lejos de matarnos deben de servirnos; no hice las cosas bien pero el domingo hay otra revancha, el fútbol es de todos los días y voy a hacer las cosas mejor en este partido final.