Vida acepta propuesta de compra de inversionistas españoles

El futuro del Club Deportivo y Social Vida podría quedar en manos de inversionistas extranjeros tras la oferta de una empresa española de comprar y hacerse cargo del equipo de cara a los próximos años.

Este martes a través de una amplia asamblea el ahora presidente de la institución cocotera Roberto Dip, a través de una videollamada desde los Estados Unidos compartió y socializó la propuesta de la empresa traducida en compra y control total del club.

“No estoy autorizado para revelar el monto, pero es algo bueno para el Vida. En su momento se hará público, pero en este momento no es oportuno”, dijo Roberto Dip.

En esencia (el cual no han revelado el nombre) es hacer del Vida una empresa rentable con sede en La Ceiba mediante la inyección económica, crear un centro del alto rendimiento con signos europeos y vender jugadores al extranjero.

Sin embargo, la venta del club detalla entre líneas en los estatutos algunos inconvenientes para ejecutarse ante la personería jurídica. Actualmente pertenece a una sociedad civil y estar deberá cambiarse a sociedad anónima.

Actualmente la institución ceibeña tiene un déficit de tres millones anuales, una deuda de 13 millones de lempiras que se traducen como crisis y retiro del Dip para seguir contribuyendo a la institución después de cinco años.

“Va a llegar un momento que su servidor no va a cumplir con eso déficit. El Victoria descendió por una crisis económica profunda, eso no le ha pasado al Vida, pero le puede pasar. No estoy en la capacidad de meter dinero para este próximo torneo. El riesgo existe. Para este año había dicho que no iba a seguir aportando, pero al ver al equipo como estaba tuve que poner dinero”, alzó en la conferencia de socialización.

La otra solución a la crisis del equipo es sostenerlo mediante una aportación de un grupo de socios el cual ven como una salida viable siempre y cuando se logre la meta de 500 mil lempiras mensuales, del cual solo han logrado 83 mil.

La reunión que se celebró concluyó finalmente en la anuencia (aprobación 37 a favor y 1 en contra) de los miembros asociados, directivos y aficionados presentes para iniciar el trámite legal. También se formó una junta directiva que se evaluará el proceso.

En caso de que la compra se ejecute los inversionistas se hará cargo del equipo a partir del 13 de junio del 2019.