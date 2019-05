Paulo Hernández: "Hay jugadores de Honduras que después del Mundial Sub-20 van a poder salir"

Paulo Hernández, agente español que representa a varios jugadores hondureños, se encuentra en Polonia siguiendo a jugadores del Mundial Sub-20 y habló con DIEZ sobre la participación de Honduras.

Destaca que hay jugadores catrachos que podrían marcharse al extranjero tras el Mundial Juvenil. También se refirió a la llegada del uruguayo Fabián Coito al banquillo de la Selección Mayor.

El primer jugador que enviaste a Europa fue precisamente aquí a Polonia...

Sí, de hecho mi primera experiencia con el fútbol hondureño fue el traspaso de Osman Chávez al Wisla Cracovia después del Mundial de Sudáfrica 2010. Osman vino a préstamo y se quedó a compra definitiva. Encantado de estar aquí de vuelta.

¿Qué te ha sorprendido del Mundial Sub-20, qué te ha llamado la atención?

El nivel bastante alto, nivel de competencia muy intenso. La mayoría de selecciones tienen jugadores en ligas potentes, lo vimos el otro día e Uruguay, la nómina, en gran parte, pertenece a equipos fuertes. Referente a la Selección de Honduras, el mérito de los muchachos es estar aquí. Han tratado de dar lo mejor, lamentablemente no se han podido obtener los resultados, vamos a ver si hay un mejor final ante Noruega.

Derrota dolorosa 5-0 ante Nueva Zelanda, pero ante Uruguay se le dio vuelta a lo anímico...

Yo creo que los primeros dos goles hicieron mucho daño, no son meses, son años de preparación para llegar a estas instancias, se complica con desajustes defensivos y todo el plan que tiene el profesor se viene abajo. A partir de allí entra la parte mental, la fragilidad de los futbolistas, de tratar de hacer las cosas. Se complicó y mostraron su capacidad ante Uruguay, con una mejor cara y compitiendo con futbolistas de mucho nivel. Tuvieron opciones hasta el último momento, donde cayó el segundo gol.

¿Imaginamos que no solo andas observando a Honduras, también a otros jugadores?

Yo me centro mucho en Concacaf, me gusta ver las selecciones como el caso de Panamá, el hermano de Honduras en este Mundial, viendo el nivel y comparándolos no creo que haya diferencias excesivas entre una y otra, más allá del primer partido que fue complicado para Honduras, ya le condicionó el resto del torneo. Básicamente Honduras y un poquito de Panamá, pero mi eje de acción está en Honduras.

¿Hay algún jugador que te ha interesado?

Panamá tiene dos jugadores interesantes, creo que están en Estados Unidos, también dos buenos delanteros que casualmente se lesionaron de menisco. Por allí no tuvieron la suerte de haberse mostrado porque tienen condiciones.

¿Tu valoración de lo ha mostrado Honduras en estos dos encuentros, habían otras expectativas?

Expectativas todos teníamos, unos mayores. Los que veníamos siguiendo a la selección desde procesos anteriores sabíamos de las condiciones de los muchachos, también del cuerpo técnico, que los arropa, los educa, entonces las expectativas son diferentes. Pero los que estamos metidos en en este medio sabemos que aquí hay distancias, un nivel alto de futbolistas donde compite con ellos. Al rival se le debe tomar en cuenta, aunque Nueva Zelanda parezca un lugar exótico, es una potencia en su área, en Oceanía. Tiene jugadores preparados y trabajados, interesantes, competir con ellos tiene su complicación.

¿A qué jugadores de esta Sub-20 representas y a quienes les sigues la pista?

Yo les sigo la pista a todos. A los que considero que tienen nivel para salir, tengo colegas de profesión que están siguiendo oros jugadores y eso hay que respetarlo. Manejo a Cristian Cálix, Carlos Mejía, Luis Palma y Everson López.

¿Has hablado con ellos sobre la experiencia y como se han desenvuelto?

No, la verdad que no he hablado con ellos porque el cuerpo técnico ha tenido sus directrices internas y eso hay que respetarlo. Los chicos están en concentración. Antes hablé con ellos, después lo haré, sacaré sus conclusiones, cada uno con su caso particular, qué va a hacer, dónde va a estar, si se va a mover. A partir de eso tomaremos decisiones. Durante la competencia me gusta respetar las normas del cuerpo técnico y me parece lo adecuado esta a un lado.

¿Qué crees que significa para ellos, tus representados, estar en un Mundial?

Para ellos es una experiencia vital que les va a ayudar como personas y futbolistas. La exposición mediática, una ventana al mundo, más allá de que salgan o no, esto les va a ayudar a ser mejores en su próximo reto. Lo bueno del fútbol es que da revanchas continuamente y aunque no hayan salido el plan como lo tenían en mente habrá opciones a corto plazo para desarrollar su carrera.

¿Qué tanto suma en la plusvalía para un jugador que ya pasó por un Mundial Sub-20?

Estar aquí es un privilegio, hay pocas selecciones, hay unas muy potentes que no están como la de mi país, España, tampoco está Brasil que son potencias mundiales. Y ellos están aquí. Vienen de otra área, de Concacaf, pero están aquí. Se quedó fuera Costa Rica que es una potencia del área. Los chicos están y lo valoran. A veces no es tanto el colectivo para un club, sino lo que un jugador muestra en un partido, las dos o tres cosas acciones que deje, la gente que viene a ver futbolistas entiende y puede tomar un punto de referencia de lo que puede trasladar a su equipo.

¿Cómo trabajas las oportunidades para salir a otro club, otro país, cómo manejas el tema humano y medios?

Hay que diferenciar, cada muchacho tiene su procedencia, algunos vienen de una estructura familiar más compacta, otros menos y no se le puede dar el manejo a todos de la misma forma. Hay algunos más apegados, otros llaman solo cuando tienen un problema, con otros hablo semanalmente o diariamente para saber cómo están. Dependiendo del futbolista es uno u otro. lo que nunca se negocia es la cercanía, el apoyo total a ellos, la lealtad a la persona que trabaja para cumplir su sueños. Apoyarle en ese camino que vamos a recorrer juntos.

¿Qué recomendarías al fútbol de Honduras para poder crecer?

Había una buena decisión de la Federación de Honduras en contratar al profesor Fabián Coito. Considero que a buenos maestros, buenos alumnos. Al final la clave es formar buenos técnicos, la estructura de las canchas y equipos obviamente va de acuerdo al desarrollo económico del país. Milagros no se pueden hacer, si la situación económica es complicada es difícil ver a los equipos con centros deportivos enormes comparables a equipos europeos, mexicanos o de MLS. Hay que ser consientes de los países en los que nos estamos moviendo. A partir de eso, todo el cuerpo técnico que firma la Federación, forma jugadores, hay que darles el espacio y saber la realidad del fútbol hondureño, no poner expectativas que después no se pueden cumplir y cuando ocurre hay desilusión. Que no les metan le presión añadida, ahora a la Sub-17 que no se ha metido. Eso de considerar un fracaso a la Sub-20, que no lo veo como tal, significa que le van a meter presión a la siguiente generación. Hay que saber separar procesos, los técnico de la selección saben manejar estos sentimientos.

Hablaste de Coito, ¿qué te ha parece la llegada de él a Honduras, qué le puede dar a la formación y futuro?

Primero un movimiento estratégico de la Federación, de cambiar de rumbo, de perfil de técnicos, totalmente diferentes a Rueda, Suárez y Pinto. Coito es opuesto por el momento que llega. Pero interesante, imagino que han estudiado con la nómina de futbolistas Sub-23, Sub-20 y Sub-17 que han visto que se puede desarrollar. Con la base actual, hay una mezcla de experiencia y juventud, hay jugadores en su pico más alto, es un plan interesante, lo que uno escucha dentro de los jugadores son todas buenas consideraciones.

¿Cuál es el futbolista que ve con cartel más importante a futuro después de este Mundial?

Se me hará difícil personificar cada jugador, puede que lo haga más en los míos y me olvide del resto. Hay futbolistas muy rescatables que se pueden proyectar, hay que hacer el trabajo de hacerles entender a los equipos quiénes son ellos, por qué están aquí. Hay futbolistas exportables que considero después de este Mundial van a poder salir y proyectarse.