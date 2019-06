José You consigue su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú

Excelentes noticias para Honduras, debido a que el atleta de la selección nacional de tenis de mesa, José You, consiguió su clasificación a los Juegos Panamericano de Lima, Perú en el clasificatorio que se disputó la semana pasada en Guatemala.



Fueron cuatro días intensos de participación que tuvo el hondureño, en el cual demostró su gran nivel dejando en el camino a tenistas muy competitivos como Marcos Navas de Venezuela, Kane Watson de Jamaica, Héctor Gatica de Guatemala.



El duelo, en el cual, You obtuvo su boleto a los Panamericanos, fue ante Tyrese Knight de Barbados. El catracho se llevó el partido por 4-1 (9,7,5,7,7).



Luego de finalizar el encuentro, José comentó que fue muy difícil conseguir esa clasificación ya que el nivel de los rivales es muy alto.



"Al principio me sentí muy nerviosos porque los rivales tienen muy buen nivel. En cada partido creí que solo con jugar a mi nivel iba a lograrlo pero me di cuenta que no y por eso tuve algunos problemas".







El tenista manifestó que este triunfo es muy importante para él ya que a sus seis años dejó el país para irse a vivir a Taiwan y él siempre ha tenido la ilusión de representar a Honduras dignamente.



"Me siento muy orgulloso de poder hacer esto (conseguir la clasificación a los Panamericanos) por mi país, no conozco a muchos en Honduras pero gracias a todos los que me han apoyado", finalizó.



Junto a José You viajó a Guatemala la hondureña Rebecca Ayestas, pero lastimosamente no pudo conseguir su boleto al máximo evento deportivo latinoamericano.



You se suma a la lista de otros catrachos que ya tiene su boleto a los Panamericanos, entre ellos están Keyla Ávila, Yosselyn Molina, Miguel Ferrera de Taekwondo, Kevin Mejía, Saidy Chávez de lucha libre, Joel Pavón de levantamiento de pesas, entre otros.



Los Juegos Panamericanos de Lima, Perú iniciarán el 26 de julio y culminarán el 11 de agosto del presente años. En este certamen participarán deportistas de 41 países de Latinoamérica en 39 disciplinas.