Brayan Beckeles: "Mis pretensiones son quedarme en la liga mexicana"

Brayan Beckeles es de esos jugadores que pone el ambiente y alegría en las concentraciones de la Bicolor. Este miércoles fue el primero en llegar a la concentración del cuadro nacional que se prepara para la Copa Oro y cuenta de las ofertas que tiene para quedarse en la Liga MX.

"Nanay" como le conocen sus amigos, habla de la experiencia que significará el enfrentar a grandes rivales en amistosos como Brasil y Paraguay, y el rodaje que les dará de cara a la Copa Oro donde esperan trascender.

Convocatoria a la Selección: "Estoy contento por la convocatoria, uno siempre quiere estar en la Selección Nacional y será importante estos amistosos para seguir el camino, así como lo fue el encuentro contra Ecuador que la Selección se vio bien. Tener rivales de esta categoría (Paraguay y Brasil) viene bien porque así veremos mejores partidos cada día", explicó a su llegada Brayan Beckeles.

Enfrentar a Brasil y Paraguay: "Creo que la motivación de enfrentar siempre grandes jugadores es positivo, saber que Honduras siempre hace buenos partidos contra los grandes y en la Copa Oro esperemos que nos vaya bien como selección porque eso nos dará la pauta para ir por el buen camino".

Trabajo de Coito en la Bicolor: "Seguir trabajando y conociendo al profesor Fabián Coito creo que es parte de lo que tenemos que aprender, lo que nos pide ya que acá tenemos un solo propósito que es hacer las cosas bien".

Pretensiones de Honduras en la Copa Oro: "Siempre tenemos que pensar en ganar y ganar, vamos con la mentalidad de trabajar fuerte y lograr algo importante será bonito".

El defensor Emilio Izaguirre cuando llegó a la concentración en San Pedro Sula junto a su familia.

Futuro tras salir del Necaxa: "Ahorita estoy feliz porque estoy en la Selección Nacional y lo del Necaxa ya lo habíamos hablado con el equipo, todo quedó en buenos términos. Estoy pensando solo en la Bicolor, no me voy a desconcentrar en otra cosa. Solo quiero disfrutar acá y todo saldrá por si solo".

Mensajes de la afición: "Siempre se han portado bien conmigo, lastimosamente siempre hay otras cosas extras, así es el fútbol. Yo estoy contento de haberme entregado a la afición y dar todo al Necaxa, lo que me deja tranquilo es que la gente valoró todo eso y espero que donde vaya pueda ganarme el cariño".

Problemas con el equipo: "Eso no se dice, estoy contento de estar en la Selección. Muy feliz con la afición del Necaxa, una afición que llevo en el corazón, no puedo decir más nada".

Ofertas de otros equipos en México, Atlas y Lobos BUAP: "Mis pretensiones siempre son quedarme en la Liga MX, me gusta el fútbol mexicano y esperemos que se pueda concretar algo".

¿Volvería a la Liga Nacional? "Uno no puede decir no, si me toca regresar aquí lo hago. Tiene que jugar donde le toque, el fútbol me ha dado todo. De acá salí y si me toca regresar a Honduras seré feliz".

Pronóstico para la final Olimpia-Motagua: "Creo que es un juego muy complicado, un clásico pero me gustaría que ganara el Olimpia por lo vivido, por lo pasado allí. Igual tengo muchos conocidos en Motagua que vienen haciendo bien las cosas pero que gane Olimpia porque es un equipo que llevo en mi corazón".