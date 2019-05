Hernán Medford pone las cosas claras: "No estén pidiendo resultados rápido"

Hernán Medford sigue siendo el mismo de siempre: Polémico, directo, confrontativo y sin pelos en la lengua para decir las cosas.

El costarricense arriba la próxima semana a Honduras para tomar por tercera vez el timón de Real España, un equipo que no encuentra regularidad ni un proceso a largo plazo como tanto sueña su dirigencia desde la época de Mateo Yibrín.

En una entrevista brindada al periodista de DIEZ Jorge Cardona y del programa Deportes y Mas de Washington, habló del futuro del equipo y advierte desde ya que no es ningún mago y que no puede hacer "milagros de un día para otro".

Adelanta que hay futbolistas que no seguirán en la institución, que la directiva lo decidió y él solamente dio el visto bueno, pero también al llegar a Honduras analizará al plantel y dará a conocer más bajas.

¿Qué hizo después de estar en Honduras?

Estuve en el Municipal de Guatemala, no me fue tan bien, luego me fui a Herediano por tres años y obtuve tres campeonatos, eso pasó después de salir del Real España.

Toma nuevamente las riendas de un equipo con el que fue campeón, pero que últimamente le ha ido mal.

Vuelvo a Honduras a un equipo que le tengo mucho cariño y donde he recibido siempre un buen trato de la afición y directiva, estoy contento la verdad y con grandes sueños de darle títulos.

¿Qué representa volver a Real España?

Cuando a uno lo tratan bien y son agradecidos, uno lo toma en cuenta al tomar una decisión, es una afición agradecida y yo también con ellos por abrirme las puertas, espero darles alegrías, yo soy consciente que el cambio generacional va a costar un poquito, pero esperamos hacerlo lo más rápido posible.

¿Va por una revancha por lo que sucedió en su segunda etapa?

Yo no tengo ninguna revancha ¿para qué quiero revancha? Voy de nuevo a trabajar y a tratar de lograr cosas buenas. La directiva apuesta por mí y por lo que he hecho porque después de que salí del Real España seguí sumando títulos, la idea es volver y darle la alegría a esta institución.

Hernán Medford dirigirá por tercera vez al Real España, club al que hizo campeón en el 2013.





¿Qué cambios hará porque este Real España tiene más cosas buenas que malas?

Son detalles que tengo que ver. He hablado con los directivos sobre algunas altas y bajas que haremos. La idea es dejar un equipo combinado con jugadores jóvenes y de experiencia, se viene un cambio generacional que va necesitando el equipo, hay que tener paciencia, es difícil hacer milagros de un día para otro, pero la convicción es ir a buscar resultados, pero con tiempo.

¿Cómo ha visto este Real España, qué le han dicho?

No me gustaría anticiparme, prefiero llegar y ver, tener conversaciones más directas. Tengo que darme tiempo, no voy a engañarme diciendo que conozco bien al equipo, hay jugadores que yo tuve en su momento, pero hay muchos nuevos y tengo que empaparme.

¿Llega con la escoba a Real España o con una lista negra?

Hay jugadores que la directiva ya no tenía en planes, me consultaron a mí y di el visto bueno (para no renovarlos), también ver quién no entra en mis planes y en un momento dado darle las gracias, pero es lógico, pasa en todos los equipos del mundo cuando hay un entrenador nuevo y esperamos dejar a lo que nos pueden resultar.

¿Cuántos refuerzos necesita por línea?

Son cosas que estoy analizando, pero lo que necesito son un par de defensas y delanteros, pero cuando esté allá lo voy a decidir.

¿Le han pedido dejar una base de jóvenes?

A mí me tocó hacer debutar a algunos jugadores que hoy son estelares y que juegan en el extranjero, no es debutar por debutar, es detectar al jugador que tiene capacidad porque jugar en Real España es hacerlo en un equipo grande, hay que respetarlo y no puede debutar cualquiera.

¿Para cuándo debe tener su equipo armado?

El equipo se va a armar, no estén pidiendo resultados rápido, es un proceso y tenemos que hacerlo lo más rápido posible.

¿Quién lo acompaña?

Voy Mauricio Solís de asistente, allá el preparador físico Elmer Ortega y el otro asistente lo decidiré llegando allá, será hondureño.

Usted quiere mucho a Honduras por sus años en el club...

Cuando a uno lo tratan bien debe ser agradecido, es una cosa que siempre he dicho y en Honduras lo han hecho.

Ahora, yo estoy en la lista negra de algunos de tus colegas que cuando estuve en la selección no me dieron el tiempo necesario y cuando me fui les dije y me tuvieron que dar la razón, ojalá hayan recapacitado y sepan que esto es de etapas, de procesos y que el fútbol es así, pero no soy ningún resentido, me gusta decir las cosas de frente.

Bueno si alguien no lo quiere que le diga las cosas de frente y listo...

Los periodistas a veces, algunos no todos, no son objetivos y no le gusta que uno les diga sus cosas, pero a ellos sí les gusta decirlas, pero estamos en un país democrático y cada quien tiene derecho a decir lo que piensa y cuando yo pienso algo lo voy a decir y obviamente no siempre tengo la razón, a veces me equivoco, meto la pata, pero es parte del fútbol también.

Y reitero lo de campeón, hay que tener paciencia, obviamente tampoco cierro las puertas de volver a dirigir una gran selección porque lamentablemente no me dieron el tiempo debido como se lo dieron a otro que fracasó, pero ojalá haya momentos que me den el tiempo para demostrarles que soy capaz.

¿Usted sueña con volver a dirigir a Honduras?

Esa sí sería una revancha ¿por qué no en un futuro? Pero hoy nada que ver, ni se me cruza por la mente, voy a un equipo y hay un técnico al que hay que respetarlo, el entrenador uruguayo que esta hoy fue compañero mío en Pachuca.

¿Tiene comunicación con Fabián Coito?

No, no tengo. Espero tenerla al llegar allá. Fue mi compañero, pero siempre hay un respeto como ex compañero.