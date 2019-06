Contracrónica: Vergüenza monumental que debe terminar con los “becados” en Fenafuth

Hoy Honduras se ha convertido en la vergüenza de los Mundiales. La histórica paliza de 12-0 recibida frente a Noruega desnudó que nuestro fútbol está muerto. Los futbolistas son los menos culpable de un sistema que maneja nuestro fútbol que solo es reflejo de que está fracasado.

Hoy se ha consumado un récord negativo en goles en contra en los mundiales para Honduras… Hoy nos dimos cuenta que cuando un entrenador y su ayudante hacen la escogencia, son los que hay que señalar. ¿Por qué se dejaron futbolistas? ¿A quién se le pagaban favores?

“No sirve correr y tener capacidad física a este nivel. Tenés que saber de técnica, táctica, ser educado en el juego y Tábora no tiene ni idea”, me comenta uno de los padres de uno de los jugadores que fue apartado por el entrenador cuando hizo el llamado.

Lo que mostró Honduras fue que el entrenador se dejó llevar por un equipo donde puso a los jugadores que venían de cometer hierros… mismos jugadores, mismos resultados. Lo que vivieron los cipotes solo es el reflejo que en Fenafuth tienen que extirpar lo que está podrido, hacer un cambio y mirar al futuro. Que esta goleada nos sirva de reflexión.

Los seleccionados de Honduras desorientados tras la paliza que recibieron frente a Noruega.

Carlos Tábora por dignidad debe de renunciar o retirarse ya que lo que se vio en este mundial es el reflejo de su trabajo. Esta Selección tuvo el tiempo y espacio para prepararla, pero se encerró en un círculo donde se dejó al margen a algunos futbolistas como Paolo Belloni que estuvo formado en Italia, al portero Jordy Castro que brilló salvando al Honduras y se la jugó con algunos novatos.

Ver a Wesly Decas sin ideas que no sabía si despejar la pelota o entregársela a un rival, a Gerson Chávez perdido y Dawin Diego despejando a “mata caballo”, pero ellos no tienen la culpa porque alguien los puso. Ahora pagamos caro y si en Fenafuth no hacen las cosas bien, nos haremos amigos de esto tipo de bochornos más seguido porque estos son los maestros que forman a los nuevos entrenadores.

Los 12 goles en contra frente a Noruega nos dejan llenos de vergüenza pero los que deben estar más avergonzados deben ser los federativos donde lo único que les interesa es el día de las elecciones donde con un par de zapatos, una pelota conquistan a los que manejan el fútbol menor y no se trabaja en las formaciones. Si esto no cambia ahora que nos han sacudido de esta fea forma, seguiremos siendo espectadores del bochorno que hoy nos deja Fenafuth y sus entrenadores de desarrollo del fútbol menor.