El mensaje de Alberth Elis a los jugadores de la Sub-20 tras goleada en el Mundial de Polonia

La Selección Sub-20 de Honduras fue humillada en su último juego de la fase de grupos ante su similar de Noruega por marcador de 12-0 en el Mundial de Polonia 2019.

Razón por la que el delantero de la Selección Mayor, Alberth Elis, ha dejado un mensaje en sus redes, donde les muestra su apoyo a los jóvenes futbolistas tras esta penosa participación.

"Que todo esto solo les sirva de aprendizaje, no es momento de bajar los brazos, si no de seguir luchando y trabajando, que todavía tienen mucho por delante. La vida siempre da revancha, así que hay que estar preparado. Mi apoyo y admiración para ustedes. Selección Sub 20 de Honduras", escribió el atacante del Houston Dynamo.

Honduras cayó 5-0 ante Nueva Zelanda, luego 2-0 con Uruguay y por último recibió 12-0 por Noruega en este Mundial.