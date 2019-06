Erling Haland se lamenta por haber anotado solo nueve goles a Honduras ¡quería diez!

Noruega a pesar de ir consiguiendo una goleada sobre Honduras en el Mundial Sub-20 nunca bajó los brazos, jamás se conformó y buscó de todas las formas hasta el último minuto marcarle goles a Honduras, el resultado final terminó siendo 12-0.

La gran figura del partido fue el delantero Erling Braut Haland quien marcó un total de nueve goles que lo convierten en el máximo artillero del torneo, en los partidos anteriores no pudo estrenarse.

Al final del partido, Haland brindó declaraciones a medios internacionales y lamentó haber anotado nueve goles porque lo que deseaba era sumar diez.

"Creo ante todo que debimos marcar más goles y que yo debería de tener diez goles, una lástima, pero al final me voy contento con nueve", inició diciendo entre risas.

¿De verdad crees que deberías anotar diez?, le preguntó el periodista: "Sí, tuve una oportunidad. Así que, una vez más, el VAR no estaba de mi lado, pero me siento feliz con 12-0", agregó.

Haland se convirtió en el primer futbolista que marca nueve goles en un mundial Sub-20, superando el antiguo récord que tenía al brasileño Adailton, quien anotó seis goles en la victoria de Brasil por 10-3 sobre Corea del Sur en 1997.

"Es un hito para mí, nunca he marcado nueve goles antes. Me costó, dice él. Es difícil expresarlo con palabras, pero no tiene sentido decir tanto. Sabes que fue divertido", expresó.

Con sus nueve goles, el delantero de Salzburgo es también el máximo goleador de la Copa Mundial Sub-20. Antes de que se jueguen todos los partidos de grupo, dos jugadores comparten el segundo lugar en la lista: Juan Hernández (Colombia) y Amadou Sagna (Senegal) tienen tres goles cada uno.

El entrenador de la selección nacional Pål Arne «Paco» Johansen también usó grandes palabras sobre su estrella.

"Erling puede llegar lejos. Llegar lejos se trata de realizar y conseguir cosas también hacia lo mejor. Ahí está él en una arena muy buena ahora. Él juega la primera liga en Austria, la Liga de Europa y la Liga de Campeones. Luego llegamos a ver el nivel superior, pero está claro que, ante una defensa débil, obtuvo una actuación genial".