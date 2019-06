Final Olimpia-Motagua no corre riesgo de jugarse a puerta cerrada en el estadio Nacional

Después que medios capitalinos filtraran la noticia que la final de vuelta entre Olimpia y Motagua, programada para el domingo a las 4:00 de la tarde en el estadio Nacional, pudiera jugarse a puerta cerrada producto de los últimas protestas en la capital, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina y la Policía Nacional aclaran que de momento no existen riesgos.

"El partido va, no hay ningún cambio, todo va de acuerdo a lo planificado. Hay mucha especulación, andan muchas informaciones en internet, pero no hay que mezclar política con deporte que esto no tiene nada que ver", declaró a DIEZ el portavoz de Fusina, José Coello.

Cabe destacar que la Policía Nacional junto a la Policía Militar y FUSINA han designado a 1,500 elementos para resguardar el clásico desde tempranas horas para poder garantizar que el partido se lleve en paz como sucedió en el duelo de ida que terminó 2-2.

"No hay cambios, todo sigue de forma normal y quedó claro en la reunión que se ha sostenido", agregó Coello.

Para este evento deportivo habrá seis anillos de seguridad tanto dentro como fuera del estadio y las barras de ambos equipos tiene acceso permitido para ingresar al coloso capitalino.

A partir de las 8:00 de la mañana la Policía Nacional tomará el control del Nacional y el ingreso del público podrá efectuarse a partir de las 10:00 de la mañana.