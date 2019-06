Juan Bolaños: "Hace un año no voy a mi país, prácticamente estoy retenido aquí"

Muy preocupado e inconforme con la situación que atraviesa, el defensor colombiano Juan Bolaños, expresó su malestar por los problemas existentes con la directiva del Platense quienes se niegan a entregarle la documentación necesaria para negociar con otro equipo.

El zaguero atendió a DIEZ para describir lo que está pasando con su actualidad, el interés de algunos clubes en hacerse de sus servicios y el inconveniente con los escualos que lo llevará a tomar acciones legales debido a que aunque, según sus palabras, ya no tiene contrato con los porteños, los dirigentes se oponen a darle su finiquito.

"El tema viene desde diciembre, firmamos un acuerdo que íbamos a llegar hasta el fin del Torneo Clausura 2019 con el señor Pedro Valladares. Para este día tenía que tener mis papeles y mis boletos para Colombia pero no han querido dar respuestas y me niegan mis papeles. Esos eran los acuerdos, terminar el torneo y tomar la decisión de seguir o marcharme pero no me dan la cara ni Édgard Álvarez tampoco."

De acuerdo a lo dicho por el sudamericano, Platense aduce que aún le resta un torneo más para seguir vistiendo la camiseta selacia, algo que Bolaños desmintió.

"Ellos alegan que quedan seis meses más pero el acuerdo eran solo seis meses y me podría retirar del club o tomar la decisión de seguir. El señor Pedro Valladares es quien no quiere cumplir los acuerdos que teníamos. Ahora no contestan llamadas, no contestan nada porque cuando se habla sobre los acuerdos ellos quedan sin palabras. Fuimos muy claros con eso."

El cafetero se declara con absoluta tranquilidad debido a que todo lo acordado está con su respectiva documentación.

"Todo está en escrito. Está el pago por la firma de los seis meses y el acuerdo."

También se refirió a los contratiempos que esta condición le generan por las ofertas que ha recibido de otras instituciones deportivas y que se han perdido.

"Otros equipos hasta de otros países necesitan ver el tema laboral, el finiquito, si hay terminación de contrato de un jugador libre. Ya me han truncado varias oportunidades, he tenido la opción de salir, de ir a Asia y por ese tema no he podido llegar a ningún acuerdo con nadie."

Incluso mencionó sobre un posible arreglo con el Marathón de la Liga Nacional.

"Han habido acercamientos pero es difícil hablar de un tema si no se soluciona el otro. Tengo varias opciones, las tengo aquí como en otros países pero me dificulta el tema de mis papeles."

¿Qué ofertas le han presentado para continuar en el fútbol hondureño?, le consultamos.

"Aquí en la costa tengo unas opciones buenas pero no puedo decir qué equipos. En el fútbol hay tantas vueltas que uno no sabe para donde irá. El tema delicado es con Platense, no sé si es toda la directiva pero sí creo que es más con Pedro Valladares y Édgard Álvarez que no quieren hacerse responsables de los acuerdos que habíamos llegado."

Ya con un tono más serio, el jugador cafetero confesó que no ha podido regresar a su nación aprovechando sus vacaciones. Además contó que se siente preso en Honduras.

"Desde diciembre tenía que haber un boleto de ida y vuelta, ahorita tenía que estar el de regreso. Hace un año no voy a mi país, prácticamente estoy retenido aquí."

Según Juan Bolaños, desde Platense solo le ponen excusas y responsabiliza directamente a un directivo porteño por lo que ocurre.

"Me han dicho que quieren entregar los papeles pero hay unos directivos que no. Con el único que yo me senté a arreglar mi contrato fue con Pedro Valladares, a él es quien hago responsable por la situación que está pasando."

Sobre las posibles movimientos legales que podría ocurrir, Bolaños también tuvo palabras.

"El abogado está allí, hay incumplimiento de los boletos de avión, el tema de la vivienda que me sacaron cuando terminó el torneo. No tengo ni en dónde vivir y eso es un tema complicado para los extranjeros."

El nacido en Villavicencio, Colombia, relató la dificultad con la que está subsistiendo ya que tuvo que salir de la residencia donde se hospedaba y ahora depende de otros para dormir bajo techo.

"Me dijeron que tenía que entregar el apartamento. Ahora estoy en San Pedro Sula, me están colaborando unos amigos porque tampoco tengo los recursos económicos para pagar hotel. Hace casi un mes que estoy en esta situación con ellos."