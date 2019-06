Miguel Falero evita hablar de la goleada de Honduras en el Mundial de Polonia

La Selección mayor de Honduras sigue preparándose en San Pedro Sula de cara a sus dos partidos amistosos ante Paraguay el 5 de junio y contra Brasil el 9 del mismo mes.

Leer más: Selección de Honduras entrena bajo la lluvia pensando en Paraguay y Brasil

El profesor Miguel Falero, uno de los asistentes de Fabián Coito en la Bicolor habló de sus dos cercanos rivales, además no quiso referirse al actuar de Honduras en el Mundial de Polonia.

"Tenemos un buen análisis de las dos selecciones, sabemos que serán difíciles, Paraguay con un juego más directo con nuevo entrenador, mientras que Brasil con su estilo de juego, ambos se preparan también para la Copa América.

Sobre el resultado al enfrentar dos representaciones de nivel, Falero fue claro y contundente al ser consultado si se arriesga con un nuevo grupo de jugadores medirse a estas potencias.

"No es arriesgarse de una goleada, en el fútbol de gana, se pierde y se empata, por supuesto que es arriesgado con un nuevo plantel, nosotros vamos con un buen grupo de jugadores a tratar de hacer lo mejo", concretó.

Para culmina la entrevista uno de los periodistas le consultó al uruguayo sobre la goleada de Honduras 12-0 ante Noruega en el Mundial de Polonia.

"No quiero opinar de eso, no quiero omitir una opinión porque no estoy a fondo", arguyó.

Honduras vieja el sábado con destino a tierras sudamericanas para medirse a estos dos rivales, posteriormente se concentra en la Copa Oro donde debuta contra Jamaica el 17 de junio.