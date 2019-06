Marathón se medirá a Comunicaciones en ronda previa de Liga Concacaf

Se realizó el sorteo de la Liga Concacaf 2019 y el Marathón enfrentará en la fase previa al Comunicaciones de Guatemala.

Los verdolagas, que se ubicaron en el Bombo 1, abrirán la llave de visita en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y cerrarán en San Pedro Sula.

El ganador de la serie avanzará a los octavos donde enfrentarán al Guastatoya, también de Guatemala.

El equipo dirigido por Héctor Vargas hará su debut en este certamen. Se clasificó tras sumar la mayor cantidad de puntos en los torneo Apertura 2018 y Clausura 2019.

La Concacaf en las próximas horas anunciará las fechas de los encuentros.

La Liga Concacaf 2019 brindará seis boletos para la Liga de Campeones que se jugará en el 2020.

Los cruces de la ronda preliminar:

Alianza (ESL) - Panamá 3 (Independiente/San Francisco)

AS Cappoise (Haití) - Robin Hood (Surinam)

Saprissa-Belmopan-Bandits

Antigua (Guatemala) - Canadá 2

Marathón (Honduras) - Comunicaciones (Comunicaciones)

Santa Tecla (El Salvador) - Real Estelí (Nicaragua)

Cruces de octavos de Liga Concacaf

Motagua (Honduras) vs Managua (Guatemala)

Herediano (Costa Rica) vs Waterhouse (Jamaica)

San Carlos (Costa Rica vs Ganador Santa Tecla-Real Estelí

Panamá 1 (Indep./San Franco.) vs Ganador Independiente/San Francisco-Alianza

Panamá 2 vs Ganador AS Cappoise-Robinhood

Águila (El Salvador) vs Ganador Saprissa-Belmpan Bandits

Guastatoya (Guatemala) vs Ganador Marathón-Comunicaciones

Olimpia (Honduras) vs Ganador Antigua-Canadá 2