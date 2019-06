Ex futbolista de Noruega y comentarista de TV sospecha amaño de partido tras el 12-0 a Honduras

Grave acusación. Jesper Mathisen, comentarista de TV2 de Noruega y ex futbolista profesional, ha causado revuelo en su país al lanzar serias acusaciones sobre "amaño de partidos" este jueves después de la paliza que Noruega le propinó a Honduras por 12-0 en el Mundial de Polonia 2019.

Este resultado significó la mayor goleada en esta justa mundialista y la peor derrota en la historia en todos los mundiales donde Honduras ha participado en las diferentes categorías.

Este abultado marcador despertó las sospechas inmediatas de Jesper Mathisen quien asegura "ha habido mucho dinero de por medio" para que el 12-0 se haya dado y afirma que los jóvenes futbolistas hondureños han sido cómplices.

"Para mí no hay duda. Aquí hay algunos que han puesto mucho dinero sobre este resultado de Noruega. Los jugadores de Honduras han hecho su trabajo, querían perder todo lo posible. He visto que los jugadores blancos (por el color de camisa) han querido que Noruega ganara más que los mismos noruegos", inició declarando el experto en TV 2 al periódico Nettavisen, el más importante de Noruega.

"He visto algunos partidos y este es probablemente el más claro (sobre amaños). No tengo pruebas de eso, y no hay evidencia de que haya evidencia, pero este fue una partido que perderían desde el inicio", asegura.

Los esfuerzos defensivos de Honduras fueron tan débiles que el experto en TV2 asegura que desde el inicio notó que Honduras quería perder el partido a propósito y tras la entrevista brindada a Nettavisen lo hizo público en un comentario en su red social de Twitter.

"Honduras debió haber sido pagada para perder por mucho, y esa tarea ejemplificaron. Alguien con contactos en el campamento de Honduras ganó buen dinero en este partido porque en campeonatos como este casi se puede poner lo que uno quiere en el camino", afirmó en Twitter.

¿Qué lo hace sospechar? "Hubo algunos juegos defensivos, golpes de pelota y cosas que me dicen que alguien los ha estado suministrando. Algunos han tenido un buen día en el trabajo y han ganado mucho dinero", dice Mathisen.

El goleador Erling Haland fue consultado al final del partido sobre el tema, pero se molestó con la insinuación: "Me molesto cuando escucho eso. Somos profesionales y es simplemente inaceptable decirlo", dice Haaland sobre las preguntas que le hizo Nettavisen.