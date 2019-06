Primicia: FIFA investigará resultado 12-0 de Noruega sobre Honduras

Después de las sospechas que se levantaron en Noruega de un posible amaño de partido por el abultado resultado de 12-0 que Honduras recibió de la parte de la selección Sub-20 de Noruega en el Mundial de Polonia, el presidente de la Federación de Fútbol catracha ha reaccionado.

Y es que el ex futbolista y ahora comentarista de TV en la televisión de Noruega, Jesper Mathisen, encendió las alamar al asegurar, sin pruebas, que este partido estuvo arreglado y que jugadores de Honduras recibiendo dinero por dejarse anotar la mayor cantidad de goles.

El mandamás, un poco preocupado, habló con DIEZ sobre de la posibilidad de un amaño de partido.

"Ya la FIFA tiene a la gente encargada hacer estas investigaciones, nosotros estamos al otro lado del mundo, si pasó algo, ellos lo investigarán, nosotros tenemos poca información, tienen un mecanismo para encontrar estas cosas y si hay algo, pues lo encontrarán", empezó diciendo el presidente de la Fenafuth.

Salomón no quiso dar su punto de vista sobre este delicado tema y cree que la derrota fue por desconcentración de los futbolistas. "No, no puedo opinar de una cosas de estas, creo que los muchachos que todo fue nervios, faltó coordinación deportiva, primero Dios que así sea por el bien de estos muchachos".

INVESTIGACIÓN

"Nosotros firmamos un convenio con FIFA para el tema de transparencia, esto es automático que ellos van a reaccionar, no ocupamos hacer nada, ellos proceden a hacer la investigación", empezó diciendo Salomón.

Y siguió. "Este partido por el resultado que tiene automáticamente actúa la FIFA, eso es normal, parte del protocolo internacional".

¿La FIFA investigará este partido? "Así es, totalmente así es".